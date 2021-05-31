Erhürman: “Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz”

Mart- Nisan- Mayıs’ı içeren Hayat Pahalılığının dondurulmasına ilişkin yasanın Mayıs’ın bittiği gün geçirilmesi ile geriye dönük yasa yapılmış olacağına da vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te bu dönemde yaptıklarınız umarım gelecekte emsal alınmaz. Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in bugün yine saat 13:30’da açılabilmesi gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerekliliğine vurgu yaptı. Muhalefetin saat 10:00’dan bu yana nisabın sağlanmasını beklediğine işaret eden Erhürman, Hükümet kuruldu kurulalı bunun yaşandığına değindi.

Hayat Pahalılığına ilişkin tasarının da ‘27 milletvekilinin desteğini alamayacağının öngörülerek’ geçtiğimiz hafta gündemden çekildiğine de vurgu yapan Erhürman, bunlarla ilgili de kamu oyuna açıklama yapılması gerekliliğine vurgu yaptı. Hayat Pahalılığına ilişkin düzenlemenin önce Yasa Gücünde Kararname olarak geçirildiğini, Anayasa’ya uygun olmadığı için de Yasa Tasarısı’nın Meclis’e getirildiğini ifade eden Erhürman, konunun mahkemeye taşındığını, mahkemeye de ‘Meclis’e Yasa Tasarısı götürdük’ diyerek Hükümet’in yargıyı da oyaladığını savundu.

Sürenin ilerlediğini ve Mart- Nisan- Mayıs’ı içeren yasanın Mayıs’ın bittiği gün geçirilmesi ile geriye dönük yasa yapılmış olacağına da vurgu yapan Tufan Erhürman, “Meclis’te bu dönemde yaptıklarınız umarım gelecekte emsal alınmaz. Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz” dedi.

“İnsanların gözün içine soka soka, aylarca fiyat istikrar fonunun düşürdünüz, hayat pahalılığını dondurdunuz çatır çatır akaryakıta ve tüp gaza zam yaptınız” diyen Erhürman, “bu kadar planlı, bu kadar taammüden yoksullaştırma tarihte görülmedi” şeklinde konuştu.

Hükümet’in hukuka aykırı adımlarla adeta vatandaşın içine düşeceği bir çukur kazdığına vurgu yapan Erhürman, tüm bunların da Sterlin’in 12’in üzerine çıktığı bir dönemde yapıldığına işaret etti.

“Dilerim KKTC Tarihi’nde de bu hükümet hiç yaşanmamış sayılır” diyen Erhürman, “Ne yasama bıraktınız, ne demokrasi bıraktınız, katlettiniz” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Yakalarınıza arma takmayladır sanki devlet… Ne Devlet bıraktınız, ne hukuk… Neredeyiz, ne günlere kaldık. Lütfen artık akıl yoluna gelin, yetti artık ortalığı darmadağın ettiğiniz. Vatandaşı bilinçli, planlı yoksullaştırmayı da yaşanmayın, yetti” dedi.