Havanın 4 derece soğuması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın 4 derece soğumasının beklendiğini bildirdi.

Daire’nin 2-8 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava periyodun ilk günlerinde 25-28 derece dolaylarında seyrederken, diğer günlerde 21-24 derece olacak.

Periyodun ilk günlerde parçalı ve az bulutlu olması beklenen hava, ilerleyen günlerde ise parçalı bulutlu olarak geçecek.

Bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.