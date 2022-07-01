Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 39 dereceye kadar çıkacak
Havanın önümüzdeki günlerde açık, hava sıcaklığının ise iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 – 35 derece civarlarında seyretmesi bekleniyor.
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Havanın önümüzdeki günlerde açık, hava sıcaklığının ise iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 – 35 derece civarlarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 2 - 8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar ise periyod süresince genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Hava sıcaklığı