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  3. Hava sıcaklığı 36 ile 39 derece arasında olacak
Hava sıcaklığı 36 ile 39 derece arasında olacak

Hava sıcaklığı 36 ile 39 derece arasında olacak

Hava sıcaklığının  önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 36-39 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

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Hava sıcaklığının  önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 36-39 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesinin 13 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, 8 ve 9 Temmuz’da sabah yer yer sisli olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı iç  kesimlerde genellikle 36-39 derece, iç kesimler ve sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

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