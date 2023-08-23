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Hava sıcaklığı 36-39 derece...

Hava sıcaklığı 36-39 derece...

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Dairenin yarından itibaren bir haftalık hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde ise 32- 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette esecek.

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