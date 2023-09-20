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Hava önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu olacak

Hava önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bölgede hava, önümüzdeki yedi gün boyunca açık ve az bulutlu olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bölgede hava, önümüzdeki yedi gün boyunca açık ve az bulutlu olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

21-27 Eylül tarihlerini içeren hava tahmin raporuna göre, sıcaklık nispeten düşerek iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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