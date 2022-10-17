Hastane ihalesi “Savcılık görüşü” bekliyor

Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihalede tekliflerin verilmesinin üzerinden 13 gün geçmesine karşın hala sonuç çıkmadı.

Geçtiğimiz Salı günü verilen 7 tekliften 1’i geçersiz sayılmış, 6’sı ise değerlendirmeye alınmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, değerlendirme sürecinde, komisyonun “bazı noktalarda arafta kaldığını ve bu nedenle Savcılık’tan görüş talep ettiklerini, sonuç için görüşü beklediklerini” ifade etti.

Savcılık’tan hangi konuda görüş istendiğinin sorulması üzerine Üresin, “Yazı gelmeden açıklamak, yorum yapmak etik olmaz. Hukuki görüş gelmeden herhangi bir şey söyleyemem yorum yapamam” dedi.

Neler yaşandı?

Tam bir başarısızlık öyküsüne dönen, defalarca ihaleye çıkılan ve sürüncemede kalan Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu, 4 Ekim Salı günü bir kez daha ihaleye çıkmıştı.

7 şirketin teklif verdiği hastane ihalesinde, KAMTEK isimli şirket eksik belge nedeniyle elenmişti.

Başvuruları geçerli kabul edilen ve değerlendirmeye alınan şirketler ve teklifleri şöyle açıklanmıştı:

• Kofalı İnşaat: 179 milyon 475 bin 799 TL

• Tosunoğlu İnşaat: 204 milyon 734 bin TL

• Gerçek İnşaat: 206 milyon 122 bin TL

• Tüfekçi LTD: 205 milyon 888 bin 888 TL

• Güney İnşaat: 216 milyon 432 bin 900 TL

• Asin İnşaat: 203 milyon 717 bin TL

Tekliflerin açıklanmasının ardından YENİDÜZEN'e kısa bir açıklamada bulunan MİK Başkanı Halis Üresin, "nihai sonuç için en erken zamanda değerlendirmelerimizi sonuçlandırıp ihaleyi bitirmek istiyoruz" demişti…