Haspolat’taki ‘Hurda hırsızlığı’ olayında 1 tutuklu daha…

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık ile ilgili tutuklanan İ.K’nin ardından aranan K.T de tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, zanlının ‘Sirkat ve mülke tecavüz’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde, Güzelyurt'ta sakin aranan bir kişi ile Bostancı'da sakin İ.K’nin, işletmeciliğini Elmaz Karaoğlan'ın yaptığı Elmaz Karaoğlan Oto Yedek Parça isimli iş yerinin telli avlusu içerisine girip toplam değerleri 31 bin TL olan 5 adet manuel şanzımanı, 15 adet motor üst kapağı, 1 adet hurda motoru, 1 ton bakır parça kabloyu, 3 adet farklı ebatlarda alüminyum pencereyi, 1 alüminyum kapıyı, 10 adet radyatörü, 6 adet alüminyum jantı, 3 adet duşa kabini, 25 adet buzdolabı motorunu sirkat ettiklerini söyledi. Söz eşyalardan 2 adet alüminyum jant, 3 adet, motor üst kapağı, 2 adet hurda radyatör ve 2 adet hurda şanzımanın bölgede bir iş yerinde tespit edilerek emare olarak alındığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, zanlıların kimlik bilgilerinin 22 Ocak tarihinde tespit edildiğini ifade etti. Polis, 23 Ocak’ta İ.K’nin evinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Gülmez, zanlı K.T’nin yeni tutuklandığını, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, eksik kalan emareler ve aranan iki şahıs daha mevcut olduğunu belirtip, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.