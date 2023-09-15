Haspolat'ta öldürdü, Kayalar'da uçuruma sürdü

► 38 yaşındaki Emrah Yılmaz, 37 yaşındaki Kübra Aydın'ı Haspolat'taki evinde bıçaklayarak öldürdü. Nedeni bilinmeyen kan donduran cinayetin ardından Kübra Aydın'ın cansız bedenini aracına koyarak Kayalar'a giden Emrah Yılmaz aracını gece karanlığında uçuruma sürdü. 60 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan yuvarlanan araçta bulunan Emrah Yılmaz da hayatını kaybetti.

Serap ŞAHİN

38 yaşındaki Emrah Yılmaz, 37 yaşındaki Kübra Aydın'ı Haspolat'taki evinde bıçaklayarak öldürdü. Nedeni bilinmeyen kan donduran cinayetin ardından Kübra Aydın'ın cansız bedenini aracına koyarak Kayalar'a giden Emrah Yılmaz aracını gece karanlığında uçuruma sürdü. 60 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan yuvarlanan araçta bulunan Emrah Yılmaz da hayatını kaybetti.

Her iki şahsın cansız bedenleri bugünün günün ilk ışıkları ile araç içerinde tespit edildi.

Uçurumdan düşerek hurdaya dönen araçtan çıkarılan cansız bedenler, deniz yolu aracılığıyla önce balıkçı barınağına, ardından da karaya çıkarılarak polis ambulansı ile götürüldü.

Cesetler sabah bulundu

Polis ekipleri tarafından bugün saat 11.30 sularında Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında, uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir araç tespit edildi.

Polisin, olay yerindeki hurdaya dönen araç içerisinde yaptığı ilk incelemede, biri kadın diğeri erkek 2 cansız bedene ulaşıldı.

Emrah Yılmaz ve Kübra Aydın’a ait olduğu belirlenen cesetler deniz yolu aracılığıyla önce balıkçı barınağına, ardından da karaya çıkarılarak polis ambulansı ile götürüldü.

Olay yerinde polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda, polis olayın cinayet ve intihar olduğunu açıkladı.

KAN DONDURAN DETAYLAR 38 yaşındaki Emrah Yılmaz, Kübra Aydın’ı Haspolat’ta bıçaklayarak öldürdükten sonra, ailesine video çekip göndererek cinayeti itiraf etti. “Hakkınızı helal edin” diye video çektiği öğrenilen Emrah Yılmaz, Kübra Aydın’ın cansız bedenini de alarak Kayalar’da 60 metre yükseklikten arabayla atlayarak intihar etti.

Hem cinayet, hem intihar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre cinayet olayı Haspolat’ta gerçekleşti.

38 yaşındaki Emrah Yılmaz, 37 yaşındaki Kübra Aydın’ı Haspolat’ta öldürdükten sonra önce ailesine video çekerek, cinayeti işlediğini ve “Hakkınızı helal” edin diyerek itiraf ettiği öğrenildi.

Emrah Yılmaz, daha sonra Kübra Aydın’ın cansız bedenini de arabaya koyarak Kayalar Köyü’ne gitti

ve aracı 60 metre yükseklikten aşağı bırakarak intihar etti.

Polis açıkladı: Önce öldürdü, sonra aracı uçuruma sürdü, intihar etti

Polis, Kayalar köyündeki 2 ölümle sonuçlanan olayın “cinayet ve intihar” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde deniz kenarında uçuruma düşen araç içerinde cansız olarak bulunan bedenlerin, 38 yaşındaki Emrah Yılmaz ve 37 yaşındaki Kübra Aydın'a ait olduğunu açıkladı.

İşte polisten yapılan açıklama:

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, 14.9.2023 tarihinde, 22:21 - 23:00 saatleri arasında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Emrah Yılmaz, Haspolat'ta Kübra Aydın' ın kirasında bulunan ikametgah içerisinde, Kübra Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra, kullanımında bulunan araca koydu.

Emrah Yılmaz, aracı ile Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe Mevkiine giderek, aracını uçuruma doğru sürüp yaklaşık 60 metre aşağıya düşerek intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Her iki şahsın cansız bedenleri konu araç içerinde bulunmuştur.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis açıkladı: “Önce öldürdü, sonra aracı uçuruma sürdü, intihar etti”