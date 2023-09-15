Polis açıkladı: “Önce öldürdü, sonra aracı uçuruma sürdü, intihar etti”

Polis, Kayalar köyündeki 2 ölümle sonuçlanan olayın “cinayet ve intihar” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde deniz kenarında uçuruma düşen araç içerinde cansız olarak bulunan bedenlerin, Emrah YILMAZ (E-38) ile Kübra AYDIN (K-37)'a ait olduklarının tespit edildiğini duyurdu.

İşte açıklama:

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, 14.9.2023 tarihinde, 22:21 - 23:00 saatleri arasında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Emrah YILMAZ, Haspolat'ta Kübra AYDIN' ın kirasında bulunan ikametgah içerisinde, Kübra AYDIN'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra, kullanımında bulunan araca koyup aracı ile Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe Mevkiine giderek aracını uçuruma doğru sürüp yaklaşık 60 metre aşağıya düşerek intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Her iki şahsın cansız bedenleri konu araç içerinde bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.