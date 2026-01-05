Hasipoğlu: “Uzlaşı ile emekçimizin alın terinin karşılığı olan asgari ücreti belirleyeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Tespiti çalışmaları kapsamında Bakanlığa bağlı Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısının 7 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Hasipoğlu, İstatistik Kurumu tarafından hayat pahalılığı oranının, son altı aylık dönemi kapsayacak şekilde yüzde 21,66 olarak açıklandığını belirtti. Asgari ücreti tespit ederken dayanak alınacak önemli verilerden birinin daha netleştiğini ifade eden Hasipoğlu, bir önceki altı aylık hayat pahalılığı oranına göre yüzde 3,87’lik bir artış olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Hedefimiz, işçi ve işveren temsilcileri ile yapacağımız toplantılar neticesinde en kısa sürede uzlaşı ile emekçimizin alın terinin karşılığı olan asgari ücreti belirlemektir” dedi.