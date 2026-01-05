Hasan Çakmak İstanbul’da konferans verdi

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında İstanbul’a davet edildi.

Direklerarası Seyirci Ödülleri Organizasyonu için İstanbul’a giden Hasan Çakmak yurtdışında sanatsal tecrübelerini aktardığı bir konferans verdi.

İstanbul’da Kozyatağı Atacan Koleji Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Hasan Çakmak, İstanbul’da eğitim veren üniversitelerin tiyatro kulübü öğrencilerine ve Anadolu’dan gelen birçok tiyatro topluluğu temsilcisine yazarlıkla ilgili tecrübelerini anlattı.

Hasan Çakmak konferansın ilk bölümünde tecrübelerini anlattığı sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferasın ardından yazar Hasan Çakmak kitaplarını katılımcılar içim imzaladı.

Yazar Hasan Çakmak yaptığı açıklamada İstanbul’da verdiğini konferans için uçak bileti alarak katkı koyan Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

Direklerarası Seyirci Ödülleri Organizasyonu Jurisi geçtiğimiz ay yazar Hasan Çakmak’ı ödüle layık görmüştü.

Yazar Hasan Çakmak Türkiye/İstanbul öncesinde Moldova/Kşinev’de kültür sanat etkinliğine katılmış kitaplarını imzalamıştı.

Türkiye/İstanbul sonrasında yazar Hasan Çakmak Malta’da düzenlenen etkinliğe katılarak kitaplarını imzalayacak.