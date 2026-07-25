HARUKİ Kültür-Sanat, Çevre ve Eğitim Derneği kuruldu

Lefkoşa'da dün Naci Talat Vakfı'nda gerçekleştirilen genel kurulda HARUKİ Kültür-Sanat, Çevre ve Eğitim Derneği resmen kuruldu. Tüzüğü gereği ilk genel kurulunu yapan dernek, kültür, sanat, çevre ve eğitimi bir araya getirerek çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan bireyin estetik gelişimine, yaratıcılığına ve kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, başta sahne sanatları, güzel sanatlar, yaratıcı drama ve edebiyat olmak üzere farklı sanat dallarında ulusal ve uluslararası eğitimler, etkinlikler ve iş birlikleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Japonca kökenli olan ve "bahar çocuğu" anlamına gelen HARUKİ isminin; yenilenmeyi, gelişimi, büyümeyi ve umut dolu başlangıçları simgelediği ifade edilirken, derneğin bu anlayış doğrultusunda sanat aracılığıyla bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, üretebilecekleri ve paylaşabilecekleri kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Çevre duyarlılığının da derneğin temel değerleri arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, sanat yoluyla doğa sevgisinin toplumda kalıcı bir bilinç haline getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Önümüzdeki dönemde atölyeler, kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, performanslar, sergiler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi planlayan HARUKİ'nin, okullar, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlarla ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediği belirtildi. Derneğin ayrıca kültürel ve sanatsal üretimi destekleyen fiziksel ve dijital projeler geliştirerek toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladığı ifade edildi.

İlk genel kurulda belirlenen yönetim organları ise şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Özge Yorulmaz (Başkan), Erdoğan Kavaz (Genel Sekreter), Ahmet Güneyli (Basın-Yayın Sorumlusu), Orhan Eronen (Mali İşler Sorumlusu). Yedek üyeler: Nursal Vahip ve Yasemin Taneri.

Disiplin Kurulu: Erdal Şanlıdağ, Yıldız Ceylangüden ve Mustafa Yanardağ. Yedek üye: Şaziye Konaç.

Denetleme Kurulu: Özen Yorulmaz, Gönül Özalp ve Yağmur Bayhanlı. Yedek üye: Akay Elektrikçi.