İskele'de "iş kazası"
İskele'de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki Mobeel Ahmed dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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İskele'de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki Mobeel Ahmed dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre "iş kazası" dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İskele’de yapımı devam eden bir inşaatın zemin katında çalışan 30 yaşındaki Mobeel Ahmed, eşya taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinlikteki su deposu içerisine düşmesi sonucu yaralandı.
30 yaşındaki emekçi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi ile yapılan ameliyatın ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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