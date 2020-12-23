Hamitköy’de darp ve hırsızlık

Hamitköy’de dün meydana gelen soygunda bir kişi tutuklandı.

Öğle saatlerinde açık olan kapısından Gideon Jeffrey Uwadıale’in evine giren ve Uwadıale’yi darp eden G.O.A.(E-31) ve beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen kişiler, evden içinde 5 bin TL nakit para bulunan bir çantayı, bir cep telefonunu, bir dizüstü bilgisayarı, üç tıraş makinesiyle bazı şahsi eşyaları çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada G.O.A. tespit edilerek tutuklandı. Diğer zanlıların ise arandığı kaydedildi.