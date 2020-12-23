Borcu olduğu iddiası ile soydular

Hamitköy’de kendilerine borcu olduğu iddiası ile G.J.U.’nun evine girerek soygun suçu işlediği iddia edilen zanlılardan G.O.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı.

Polis, zanlının ‘Soygun’, ‘darp’ ve ‘mülke tecavüz’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 22 Aralık tarihinde beraberinde henüz tespit edilemeyen 4 erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle G.J.U.’nun mülküne tecavüz edip darp ettiklerini kaydetti.

Polis zanlı ve aranan 4 kişinin 1 adet erkek çantası ve içerisinde 3 adet tıraş makinası, muhtelif şahsi eşyaları, 5 bin TL nakit parayı, 1 adet I Phone 6 S Plus marka cep telefonunu ve 1 adet HP marka Laptopu zor kullanarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ve sözlü beyanlarının araştırıldığını anlattı.

Polis, olay yerinde olayın meydana geldiği anı gösteren çok sayıda güvenlik kamerası mevcut olduğunu ve henüz incelemelerin yeni başladığını belirtti.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, suçlamaları reddetti.

Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.