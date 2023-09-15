“Halkımız çok daha nitelikli kamusal sağlık hizmetini hak ediyor…"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, halkın çok daha nitelikli kamusal sağlık hizmetini hak ettiğini dile getirerek, ilaç yolsuzluğuna işaret etti ve “Kaynak yetersizliği mazeretini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Bengihan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “En önemli kamusal hizmet olan sağlık hizmetleri ne yazık ki halkımızın hak ettiği düzeye ulaşamamış, aksine gün geçtikçe hem nitelik hem de nicelik açısından geriye gitmiştir. Sağlıklı bir nüfus politikası olmaması nedeniyle yaşanan kontrolsüz nüfus artışı her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemekte, buna bir de yönetim zafiyeti eklenince kamusal sağlık hizmetlerinde adeta kaos yaşanmaktadır” dedi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Kamusal hizmetlerin kamu görevlileri eliyle yürütüleceği yasalarımızda amir hüküm olarak yer almasına rağmen birçok hastane ve sağlık merkezinde sağlık hizmetleri mevsimlik işçi ve taşeron firma çalışanları tarafından verilmektedir. Partizan amaçlı gereksiz istihdamlar yapılırken acil ihtiyaç olan doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, acil tıp teknisyeni vb. sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. Teşhis ve tedavi için büyük önem taşıyan teknik teçhizat eksikliği nedeniyle hastalarımıza aylar sonrasına randevu verilmektedir. Sağlık çalışanlarının yasal hakkı olan üniformaları dahi yıllardan beri verilmemektedir. Hayati önem taşıyan kanser ilaçları dahil birçok ilaç hastanelerimizde bulunmadığı için; ekonomik kriz nedeniyle zaten zor durumda olan hastalarımız, yaşlılarımız özele mahkûm edilmiştir.

Kamu sağlık alanındaki yetersizlikler nedeniyle hem kamudan hizmet alan halkımız hem de sağlık çalışanları büyük mağduriyet yaşarken diğer yandan yüz milyonlarca liralık ilaç vurgunu ile çalışanların alın teri olan Sosyal Sigortalardaki fonların hortumlandığına şahit oluyoruz.

Halkımız çok daha nitelikli kamusal sağlık hizmetini hak etmektedir. Kaynak yetersizliği mazeretini asla kabul etmiyoruz. Kaynak vardır, istenirse daha fazlası da yaratılabilir. Sorun ülkeyi yönetenlerin zihniyetindedir. Öncelik halka hizmet değil de makam korumak olursa kaynaklar partizan amaçlar için israf edilir. Sorun buradadır. Bu zihniyet değişmedikçe halkımız sağlık dahil hiçbir alanda hak ettiği kamusal hizmeti alamayacaktır”