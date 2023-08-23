“Halk bunun hesabını soracak”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yurttaşın alım gücünün her geçen gün erdiğini, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin ise yeni zam kararları üretmeye devam ettiğine dikkat çekerek, “Halkımız günü geldiğinde bunun hesabını mutlaka soracaktır” dedi.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Bengihan, tüp gaz fiyatlarına son bir ayda 90 TL zam yapıldığına dikkat çekerek, “Hükümet zamlarda insaf sınırını aşmıştır. Halkımızın büyük çoğunluğu yoksulluktan hızla açlığa doğru sürüklenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Halkımız yoksullukla, açlıkla karşı karşıya iken müdür, müsteşar atamaları hız kesmeden devam ediyor” diyen Bengihan, son olarak Cumhurbaşkanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanan bir kişinin, 5 gün sonra da Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandığına dikkat çekti.

Bengihan, “Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Kamuda verimliliğin esası olan liyakat ilkesi hiçbir dönem bu kadar ayaklar altına alınmamıştır. Kamu yararını gözetmek yerine yandaşlara makam yaratma öncelik olmuştur” diyerek tepkisini dile getirdi.

“UBP-DP-YDP İktidarında; tüccarlara haksız kazançlar, sermayedarlara vergi afları, yandaşlara kıyaklar, halkımıza ise sadece zamlar ve yoksulluk reva görülmüştür” diyen Bengihan, “Halkımız günü geldiğinde bunun hesabını mutlaka soracaktır” dedi.