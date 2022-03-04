Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor… Pazar kuvvetli rüzgâr da var

Meteoroloji Dairesi hafta sonu yer yer yağmur, pazar ayrıca zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, yarın ve pazar yer yer yağmur, pazar günü Kuzey ve Doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor; Pazartesi ile salı parçalı bulutlu, çarşamba yer yer yağmurlu, Perşembe ve Cuma da parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının 16-19 derece dolaylarında seyretmeye devam etmesi, rüzgarın ise pazar hariç Güney ve Batı yönlerinden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.