Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Cuma gününden Pazar gününe kadar yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 14 – 20 Nisan tarihleri arasında bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava perşembeye kadar parçalı ve çok bulutlu geçecek. Cuma ve Cumartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar yer yer sağanak yağmur beklenirken hava pazartesi parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar yükselecek

Öte yandan en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.