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Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 38 derece olacak

Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 38 derece olacak

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacağını belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacağını belirtti.

 Dairenin 5 Eylül’e kadarki süreye dair hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak; rüzgar ise genellikle kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.

 Tahminlere göre yarından itibaren 1 Eylül Perşembe’ye kadar sabah saatleri sis de bekleniyor.

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