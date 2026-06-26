Güzelyurt'ta kuyuda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt İtfaiye Şubesi ekiplerinin desteğiyle yaklaşık bir gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpeği gerçekleştirilen başarılı operasyonla kurtardı.

İhbarın alınmasının ardından kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yavru köpeğe güvenli şekilde ulaşabilmek amacıyla kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren operasyon kapsamında, köpeğin bulunduğu noktaya erişim sağlanabilmesi için kuyudaki beton büz, elektrikli kırıcı-delici ekipman kullanılarak kontrollü şekilde açıldı.

Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü personeli ile Güzelyurt İtfaiye Şubesi ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda, yaklaşık bir gündür kuyuda mahsur bulunan yavru köpek sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana ulaştırıldı.