YÖDAK, THE 2026 Impact Rankings sonuçlarını değerlendirdi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Times Higher Education'ın (THE) 2026 Impact Rankings sonuçlarında KKTC üniversitelerinin önemli başarılar elde ettiğini ve bu sonuçların ülke yükseköğretiminin niceliksel büyümenin ötesinde kalite ile uluslararası güven odaklı gelişimini ortaya koyduğunu bildirdi.

Üniversitelerin sıralamadaki başarıları

YÖDAK açıklamasında, THE'nin açıkladığı 2026 Impact Rankings sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'nin dünya 39'unculuğuna yükselerek KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin 201-300, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi'nin 401-600, Uluslararası Final Üniversitesi ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin (ARUCAD) ise 1001-1500 bandında sıralandığı belirtildi.

Açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin "Amaçlar İçin Ortaklıklar" kategorisinde dünya üçüncüsü olduğu, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" kategorisinde ise dünyanın ilk 10'u arasına girdiği kaydedildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin "Temiz ve Erişilebilir Enerji" kategorisinde dünya 45'incisi olduğu belirtilirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kaliteli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve ekonomik büyüme alanlarındaki performansıyla öne çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin THE Impact Rankings'e ilk kez girerek 401-600 bandında yer aldığı, kaliteli eğitim, sağlıklı ve kaliteli yaşam ile insana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedeflerindeki çalışmalarıyla dikkat çektiği belirtildi.

Uluslararası Final Üniversitesi'nin kaliteli eğitim, barış, adalet ve güçlü kurumlar ile sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; ARUCAD'ın ise insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ile cinsiyet eşitliği kategorilerindeki performansıyla sıralamada yer aldığı bildirildi.

Hocanın: "Hedefimiz uluslararası güven ve hesap verebilirlik"

Sonuçlara ilişkin açıklama yapan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, "Hedefimiz uluslararası güven ve hesap verebilirlik" diyerek, 2026 yılının yükseköğretimde denetimden stratejik kalite güvencesine geçiş dönemi olduğunu belirtti.

Hocanın, üniversitelerin Times Higher Education gibi uluslararası kabul gören sıralamalarda, özellikle sürdürülebilirlik ve uluslararası görünüm alanlarında yer almasının önem taşıdığını söyledi.

YÖDAK ile YÖKAK iş birliğinde yürütülen kurumsal akreditasyon çalışmaları ve Yükseköğrenim Akademik Bilgi Sistemi aracılığıyla oluşturulan etkin denetim mekanizmalarının üniversitelerin uluslararası alandaki şeffaflığı ve itibarını güçlendirdiğini kaydeden Hocanın, "Nicelikle değil; bilimsel çıktı, uluslararası güven ve akreditasyon kalitesiyle büyüyen bir yükseköğretim sistemi için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.