8 metre yükseklikten düşen genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Güzelyurt’ta kaldığı işçi lojmanının yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki damından, dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan 30 yaşındaki MD. Humayun Kabır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.K.(E-57), M.B.H.(E-38) ve M.A.H. (E-26) tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.