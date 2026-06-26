"Battık edebiyatını bırakın, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun"

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Mayıs TV’de yayımlan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programda gündemi değerlendirdi. Seçim öncesi yapılan geçici istihdamları "oy avcılığı" olarak nitelendiren Atan, usulsüz işe alımları ve İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücret tavrına tepki gösterdi.

Yaklaşan seçimler öncesinde kamu dairelerine geçici işçi doldurulduğunu belirten Metin Atan, bu istihdamların tamamen oy toplamak amacıyla yapıldığını vurguladı. Sendika olarak liyakat, donanım ve emeğin yanında olduklarını ifade eden Atan, en kolay işe alım yönteminin iki dudak arasında sıkışan "işçi" statüsü olduğunu söyledi. İstihdamlarda acilen kriter konması gerektiğini belirten Kamu-Sen Başkanı, "İşe alınanlar arasında polisten temiz kağıdı dahi almayan kişiler var. Biz istihdamların Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve münhal açılarak yapılmasından yanayız" dedi.

"İşe gitmeden maaş alanları ihbar ettik, parmak izi cihazını kırdılar"

Kamuda tam bir denetimsizlik yaşandığını kaydeden Atan, hükümetin yapması gereken denetimleri sendika olarak kendilerinin yürütmek zorunda kaldığını aktardı. İşe gitmediği halde maaş ve ek mesai alan kişileri tespit edip ihbar ettiklerini ancak yetkililerin hiçbir adım atmadığını dile getiren Atan, çarpıcı bir iddiada bulundu: "Bu usulsüzlüğü yapan kişiler, foyaları ortaya çıkmasın diye kurumlardaki parmak izi okuyucu cihazları kırdılar. İşe gitmeden maaş almak, devletten ve halktan çalmaktır!" Bu tip suiistimalleri dile getirdikleri için siyasiler tarafından hedef tahtasına oturtulduklarını belirten Atan, baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

"Metin Arhun ağzından çıkanı kulağı duysun"

Açıklamalarında İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’u da sert bir dille eleştiren Metin Atan, Arhun’un sadece asgari ücret belirleneceği zaman ortaya çıktığını ve çalışanlara karşı anlaşılmaz, düşmanca bir tavır sergilediğini ifade etti. Arhun’un "Hayat pahalılığını işçiler yaratıyor" algısı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Atan, şu soruları yöneltti:

"Hayat pahalılığını yaratanlar kendileridir, vatandaş fahiş zamları kucağında buluyor. Sayın Arhun kendi firmasında en son ne zaman indirim yaptı? Daha asgari ücret masası kurulmadan gardını alıp 'Batıyoruz' edebiyatı yapmaya başlıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. Asgari ücretlinin dayanacak gücü kalmamıştır, bu ücret bir an önce belirlenmelidir."