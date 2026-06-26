DAÜ ile Kharazmı Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İran’da 1919 yılından beridir faaliyet gösteren Kharazmi Üniversitesi arasında lisansüstü düzeyde yürütülecek Çift Diploma Programı’na (Dual Degree Program – DDP) ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kharazmi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bijan Abdollahi imza koydu. İmzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik iş birliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası eğitim olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu protokol imza törenine DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel ile Kharazmi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Dr. Ali Tahaei katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, turizm alanında yüksek lisans düzeyinde yürütülecek program aracılığıyla öğrenciler, eğitimlerinin belirli dönemlerini her iki üniversitede tamamlayarak çift diploma almaya hak kazanacak. Program çerçevesinde öğrenciler ilk iki akademik dönemlerini Kharazmi Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü dönemlerini ise DAÜ Turizm Fakültesi’nde tamamlayacak.

Eğitim dili İngilizce olacak şekilde planlanan programda, öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekecek. Bunun yanı sıra programa katılan öğrenciler, eğitim süreçleri boyunca akademik çalışmalarını iki üniversiteden öğretim üyelerinin ortak danışmanlığında yürütecek. Yüksek lisans tezleri de yine her iki kurumdan akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanacak ve değerlendirilecek.

Söz konusu iş birliği ile öğrencilerin farklı akademik ve kültürel ortamlarda eğitim alarak küresel bakış açısı kazanmaları amaçlanırken, aynı zamanda iki üniversite arasında akademik yayın, öğrenci hareketliliği ve ortak araştırma faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.