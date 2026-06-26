“Ülkeyi emeğin hakkına göz dikenler bu noktaya getirdi”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un açıklamalarına yazılı bir açıklamayla sert yanıt verdi. Serdaroğlu, ülkedeki ekonomik sorunların sorumluluğunun asgari ücretliler ve kamu çalışanlarına yüklenemeyeceğini belirterek, “Bu ülkeyi asgari ücretliler ve kamu çalışanları değil, vergiden kaçanlar, emeğin hakkına göz dikenler bu noktaya getirdi” dedi.

Serdaroğlu, Arhun’un son açıklamalarını “hayretle ve büyük bir tepkiyle” izlediklerini ifade ederek, Arhun’un bugün birçok işvereni temsil etmediğinin açık olduğunu vurguladı.

İş dünyasının içinden birçok işverenin de Arhun’un kendilerini temsil etmediğini yüksek sesle dile getirdiğini belirten Serdaroğlu, bunun nedeninin açık olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Kendi sektöründe ve iş dünyasında adil rekabet koşullarının oluşmasına dahi katkı koyamayanların, bugün çıkıp tüm işverenler adına konuşması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik sorunların nedeni kamu maaşları değil”

Metin Arhun’un ülkenin ekonomik sorunlarının sebebi olarak kamu çalışanlarının maaşlarını göstermeye çalıştığını söyleyen Serdaroğlu, bu söylemin gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey olmadığını kaydetti.

Ülkede yaşanan mali sıkıntıların temel nedenlerinden birinin büyük sermayeden etkin ve adil vergi toplanamaması olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, yıllardır servet vergisinden kaçınıldığını, vergi adaletinin sağlanamadığını ve bazı çevrelerin ekonomik sistemden orantısız şekilde faydalandığını ifade etti.

Bunun bedelini ise emekçilerin, asgari ücretlilerin ve dar gelirli vatandaşların ödediğini belirten Serdaroğlu, Arhun’un “Asgari ücret 600 Sterlin’den 900 Sterlin’in üzerine çıkınca ip koptu” şeklindeki açıklamasının emeğin değerine bakış açısını ortaya koyduğunu söyledi.

Serdaroğlu, “Asıl kopan ip, asgari ücretin yükselmesiyle değil; yıllardır kurulan adaletsiz ekonomik düzenle kopmuştur” dedi.

“Emekçilerin insanca yaşama talebi suç değildir”

Çalışanların insanca yaşayabilecek bir ücret talep etmesinin suç olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, asıl suçun her zam döneminde emekçilerin cebine girecek “üç kuruşa göz dikmek” ve bunu engellemek için kamuoyunu yanıltmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Asgari ücret görüşmeleri başladığında Arhun’un bir aktör gibi sahneye çıktığını öne süren Serdaroğlu, çalışanların maaş artışlarını hedef alan açıklamalar yapıldığını ve hayat pahalılığı altında ezilen insanların ücretlerine yapılacak düzenlemeleri engellemek için algı operasyonları yürütüldüğünü savundu.

Ancak meselenin yalnızca Metin Arhun olmadığını ifade eden Serdaroğlu, asıl sorumluluğun bu anlayışa teslim olan hükümetlerde olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, çalışanları korumak yerine sermayenin taleplerini öncelikli ele alan hükümetlerin ve hayat pahalılığının altında kalan asgari ücretleri onaylayan Çalışma Bakanlıklarının esas sorumlu olduğunu dile getirdi.

“Zamlar karşısında neden sessiz kaldınız?”

Açıklamasında Metin Arhun’a bir dizi soru yönelten Serdaroğlu, enerji ve temel tüketim alanlarındaki zamlar karşısında sessiz kalındığını savundu.

Serdaroğlu, “Türk gazına zam yapılırken neredeydiniz? Elektriğe yüzde 22 zam yapılırken neden tek bir açıklama yapmadınız? Akaryakıt fiyatları artarken neden sessiz kaldınız? Vatandaşın mutfak masrafı katlanırken neden ortaya çıkmadınız? İşverenlerin maliyetlerini etkileyen enerji zamları karşısında neden aynı sertliği göstermediniz?” diye sordu.

Serdaroğlu, “Ne hikmetse konu asgari ücret olunca ortaya çıkıyor, çalışanların maaşlarını hedef alan açıklamalar yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa kıyaslaması samimiyetsiz”

Arhun’un Avrupa ile kıyaslama yapmasını da eleştiren Serdaroğlu, yalnızca gelirlerin değil giderlerin de konuşulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’da yaşayan insanların sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, akaryakıt ve temel tüketim harcamaları ile sosyal yaşam ve tatil olanaklarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Serdaroğlu, “Bunları konuşmadan yalnızca maaş rakamları üzerinden algı yaratmaya çalışmak samimiyetsizliktir” açıklamasında bulundu.

“Emekçileri günah keçisi ilan etmenize izin vermeyeceğiz”

Kamu çalışanlarının maaşlarını eleştiren çevrelerin önemli bir bölümünün yıllardır bu düzenin nimetlerinden faydalanan kesimler olduğunu söyleyen Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak emekçileri günah keçisi ilan etmelerine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Serdaroğlu, “Asgari ücretlinin ekmeğine göz dikmenize izin vermeyeceğiz. Kamu çalışanlarını hedef göstermeye devam etmenize izin vermeyeceğiz. Gerçekleri çarpıtanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda ise dikkat çeken bir mesaj veren Serdaroğlu, “Bu halkı görmezden gelenler, günü geldiğinde halk tarafından da görmezden gelinecektir. Çalışanların sesine kulak tıkayanlar, sandık günü geldiğinde bunun cevabını alacaktır” dedi.