UKÜ, THE Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması 2026'da 201–300 bandında yer aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması 2026 sonuçlarına göre genel sıralamada 201–300 bandında yer aldı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yapılan değerlendirmede UKÜ, Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7) kategorisinde dünya 22'ncisi, İklim Eylemi (SKA 13) kategorisinde ise 67'nci sırada gösterildi.

Üniversite ayrıca Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA 11) ile Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) kategorilerinde 101–200 bandında, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA 17) kategorisinde ise 201–300 bandında yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmaların uluslararası değerlendirmelerde karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Azimli, elde edilen sonuçların üniversitenin sürdürülebilirlik yaklaşımının eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim alanlarına yansıdığını ifade etti.

Azimli, UKÜ'nün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve elde edilen sonuçların üniversitenin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını kaydetti.