Güzelyurt’ta iki hız tespit kamerası perşembe günü devreye giriyor

Trafik Dairesi, Güzelyurt bölgesinde iki hız tespit kamerasının Perşembe günü devreye gireceğini duyurdu.

Buna göre, Zümrütköy-Akçay arasında ve Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın karşısına kurulan hız tespit kameraları perşembeden itibaren devrede olacak.

Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamada, sürücülerin söz konusu bölgelerdeki hız sınırına dikkat etmesi istendi.

Öte yandan, Lefkoşa’da Ledra Palace dörtyol kavşağındaki trafik ışıklarında da düzenleme yapıldığı belirtildi.