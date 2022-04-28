Güvenoyu öncesinde ortaklar masada

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Turizm Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı yarım saat sürdü, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Toplantıdan ilk ayrılan isim Başbakan Faiz Sucuoğlu oldu.

Yeni hükümetin Cumartesi günü yapılacak güvenoyu oylaması öncesinde UBP Meclis Grubu, 4 saat Meclis’te bir araya gelmişti. Toplantı sonrasında hükümet ortakları Turizm Bakanlığı’nda toplandı.

UBP içerisindeki bazı kaynaklar güven oylaması öncesinde hem parti içinde hem de ortaklar arasında bazı sıkıntıların olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar DP ve YDP'nin ilk 100 gün şartnamesinde yapılması gerekenlerde ısrar ettiğini kaydetti. 3 siyasi partinin bu yönde görüşmelerini güven oylamasına kadar sürdürmesi bekleniyor.