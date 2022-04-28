Arıklı: Önce eylem planı, sonra güvenoyu

3’lü görüşme sonrasında koalisyon ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, güven oylaması öncesinde ilk etapta 100 günlük eylem planının imzalanacağını söyledi, “Ondan sonra güvenoyuna gideceğiz. Anlaştık, sıkıntı yok” dedi.

Arıklı, “Detayları görüştük, herhangi bir sıkıntı yok” şeklinde konuşarak, “Ülke sorunlarını görüştük. 3 siyasi parti arasında sorun yok.

Yeniden start veriyorsak, 59 günde yapamadıklarımızı konuştuk” kaydetti.

Arıklı şöyle devam etti: İstikrar arıyoruz. Tufan Erhürman keşke görevi alabilseydi de istikrarı görseydik. Dışardan gazel okumak çok kolay. Yol haritasının ince noktasına varana kadar konuşmak zorundayız. Dikensiz gül bahçesinde değiliz.