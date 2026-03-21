Güvenlik Kuvvetleri kaynakları, Balalan açıklarındaki füze görüntüleriyle ilgili konuştu: "Gemi, KKTC ve TC karasularında değil"

Sosyal medyada Cemal Direkci’nin paylaştığı ve Balalan açıklarında olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili Güvenlik Kuvvetleri kaynakları YENİDÜZEN’e açıklama yaptı.

Kaynaklar, açık kaynaklarda yer alan ve KKTC açıklarında yüzer bir unsurun faaliyet gösterdiğine ilişkin iddialara değinerek, söz konusu faaliyetlerin KKTC ve Türkiye karasularının dışında, uluslararası sularda gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, bazı kaynaklarda öne sürüldüğü gibi olayın KKTC karasularıyla herhangi bir ilgi ve alakasının bulunmadığı vurgulandı.