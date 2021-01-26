Güngördü: “Sağlık Üst Kurulu kararlarını bekliyoruz”

Girne Belediyesi teknik ekip personelinde pozitif vaka tespit edildi. 10 gün önce 1 kişide pozitif vaka tespiti yapılırken, aynı bölümde görevli 2 kişinin daha testi pozitif çıktı.

Pozitiflerin temaslısı 15 kişi karantinaya alınırken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Güngördü, teknik personel ekibinde görevli personellerden 3 kişinin testlerinin pozitif olduğunu doğruladı.

“Birinin semptomları ağır”

Güngördü, 3 pozitif personelin bir tanesinin semptomlarının ağır geçtiğini ve endişeli olduklarını ifade etti.

Temaslıların karantinaya alındığını da kaydeden Güngördü, “temennimiz karantinada olan 15 kişinin testlerinin pozitife dönmemesi. Ek tedbirler almaya devam ediyoruz” dedi.