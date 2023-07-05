Güngör çöplüğündeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kapasitesi dolan, yeni yatırıma ihtiyaç duyulan Güngör çöplüğü için bu ay ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Çöplükte dün öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını, içten içe yanan çöpleri toprakla soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yardım talep ettiklerini, Sivil Savunma ekiplerinin, itfaiyenin, belediyelerin ve özel şirketlerin iş araçlarıyla bölgede olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, dün akşam ekibiyle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu da aktardı.

Yangınlara sıkışan çöp gazının ve yeşil atıkların neden olduğunu ifade eden Öztürkler, 11’e yakın belediyenin çöpünün buraya döküldüğünü, 3 büyük çöp çukuru (log) dolduğundan Güngör’ün alt yapısının çöktüğünü söyledi.

Mevcut firmanın ihaleyle ilgili süreç tamamlanmadan buraya yatırım yapmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Öztürkler, “Güngör’deki yapı sürdürülebilir değil. İhale sürecinin biran önce tamamlanabilmesi için çalışılıyor… Bu ay içinde ihaleye çıkılacak” dedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla ihaleyle ilgili Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirildiğini, Maliye Bakanı Alişan Şan’dan ihale şartnamesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını söyleyen Öztürkler, Güngör’ün katı atık ayrıştırma ve elektrik dönüşüm projesiyle çağdaş bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)