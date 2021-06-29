Güngör çöplüğünde yangın

Güngör çöplüğünde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına itfaiye araçları yanında su tankerleri ve bazı büyük iş araçları müdahale ediyor. Polis, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor, ayrıntılar AZ SONRA