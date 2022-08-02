Güneye turizmden 5 ayda yarım milyar Euro

Kıbrıs'ın güneyinde turizm gelirleri küresel salgın sonrasında ciddi bir artış yakaladı.

Fileleftheros gazetesine göre Rusya pazarı eksikliğine karşın ciddi artış gösteren turizm gelirleri, 2022 yılının ilk beş ayında yarım milyar Euro’yu geçti.

Seyahat acentelerinin araştırmasına dayanarak Cystat’ın dün yayımladığı veriler ışığında yıllık artışın yüzde 341 olduğu belirtildi.

2019 yılındaki turizm gelirlerinin ilk beş ayda 100 milyon Euro olduğuna dikkati çeken gazete, Mayıs 2022’de turizm gelirlerinin 221 milyon Euro olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ın güneyinde Haziran 2022’de turist sayısı 372 bin 324 olarak kayıtlara geçti. 2021’de bu rakamın 184 bin 159'du.