“Güney’den ‘KKTC’ye gelen kişi sayısında azalma var”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda güncel konuşma yaptı.

ABD’nin başlattığı ticaret savaşlarının gelişmiş ülkeler yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilediğini söyleyen Uluçay, düşük gelirli ülkelerde sürdürülemez borç seviyelerinin gündeme geldiğini, kırılgan ekonomilerin belirsizlikle birlikte daha da kötüleşebileceği tahminlerinin bulunduğunu belirtti.

Refah seviyesinin ve satın alma gücünün düştüğünü, dünyadaki huzurun da bozulacağı bir duruma doğru sürüklenildiğini dile getiren Uluçay, bu ticaret savaşlarının Türkiye ile birlikte ‘KKTC’yi de olumsuz etkileyeceğini ve siyasi dengeleri de değiştirebileceğini kaydetti.

Türkiye’deki üç aylık enflasyon oranına değinen Uluçay, rakamların hane halkının alım gücünün gerilediğini gösterdiğini ve bunun ‘KKTC’ye de yansımaları olduğunu belirtti. Uluçay, satın alma gücü gerileyen halkın alışveriş sepetinin azalmasının çarşının en temel sorunu olduğunu söyledi.

Uluçay, sınır kapılardan ‘KKTC’ye gelen kişi sayısında azalma kaydedildiğini söyleyerek, Kıbrıs’ın güneyi ile olan ekonomik ilişkilileri geliştirmek anlamında adım atılması gerektiğini ifade etti. Maliyetleri daha düşük olan bu ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, işbirliğinin daha verimli hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Başörtü konusunda da değerlendirmede bulunan Uluçay, Çavuşoğlu’nun uzlaşmaya açık olduğunu söylediğini anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini içeren bu konunun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi. Uluçay, eylem yapanın halk olduğunun unutulmaması, halkın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Uluçay, yasa ve uygulamaların belli olduğunu söyleyerek, bu kurallara herkesin uyması ve idarenin uzlaşıyı başlatması çağrısında bulundu.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından bugünkü oturum sona erdi.