Güneyden: Kıbrıslı Türklere 200 bin koronavirüs aşısı vereceğiz

Avrupa Birliği'nin aşı programı kapsamında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklere 200 bin aşı vereceği açıklandı.

Politis'e göre İki Toplumlu Teknik Komite'nin yaptığı görüşme sonrasında, Covid-19'a karşı Avrupa Birliği onaylı aşı programı içerisinde Kıbrsılı Türkler de yer alacak.

1.2 milyon aşı programı içerisinde Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı açıklanırken, bu yönde kuzeyle, aşı yönetimi hakkındaki verilerin de istendiğine dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu'nun, aşıların dağıtımı ve depolanması ile güvenliğinin sağlanması yönünde teknik komiteyi izleyeceği de ifade edildi.

Bu hafta başında, iki toplumlu sağlık teknik komitesi eşbaşkanları ile yetkililerin bir telekonferans yaptığı, aşı planlamasına yönelik düşüncelerini paylaştığı öğrenildi.

Kuzeyden, Pfizer aşıları için gereken - 75 santigrat derecenin altında saklama koşulları sağlayan iki buzdolabı olduğu güvencesi verildi. Ancak, aşının taşınmasına yönelik gerekli donanımın olmadığı, bu yönde, güneydeki imkanların da kullanılacağı belirtildi.