Güneyden basın özetleri (8.5.2023)

Filelefteros gazetesi ana haberini “Maraş için panzehir aranıyor – Dışişleri Bakanlığındaki toplantıda Hukuk Dairesi de yer alıyor” başlıkları altında veriyor.

Hükümet, kapalı Maraş bölgesindeki Kıbrıslı Rum mallarını ilgilendiren ve şimdiden başlamış olan hareketlere uygun panzehir arıyor. Hedeflenen şey, Kıbrıs Rum mallarının alım satımında bir patlama yaşanmasına caydırıcı nitelikteki kararların zamanında alınması. Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, konunun tüm parametrelerinin incelenmesi üzere Başsavcı ve teknokratların da katılacağı bir toplantı çağrısı yaptı. Bu arada ilgili bir toplantı da otelciler tarafından yapılacak. Otelciler Birliği PASYXE konuyu görüşmek üzere Mağusa otelcilerini toplantıya davet etti. Bütün bunlar Türkiye'nin daha fazla mülk alım alımları yapılması için gaz verdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

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Haravgi gazetesinin ana haberi PEGA’nın telefon izlemelerine ilişkin raporu hakkında. “PEGA’nın İzlemeler Raporunda Kıbrıs için ağır tavsiyeler - Raporun son onayı bugün... siyasi teklifler için ayrı karar çıkacak” başlıkları altında yer alıyor.

Habere göre AKEL’in Avrupa Parlamenteri ve PEGA üyesi Yorgos Yeoryiu Haravgi’ye konuştu. Bugün oylanması beklenen kararda şunlar var:

Gazeteci, avukat, sıradan yurttaş ve aktivistlere yönelik izleme iddialarının araştırılması öneriliyor. Yapılan ilgili şikâyetler iktidar partisinin de konuya karışmış olduğunu ortaya koyuyordu.

Kıbrıs Cumhuriyeti, bu tür yazılım sistemlerini üreten şirketlere ihracat lisanslarını kolaylıkla vermiştir. Söz konusu lisansların yeniden gözden geçirilmesi ve gereken durumlarda lisansın iptal edilmesi öneriliyor.

Hatalı yargılama iddiaları olduğu için siyah van tipi casus aracıyla ilgili araştırma bulgularının kamuoyuna açıklanması gerekiyor. PEGA geçmişte söz konusu bilgileri istemiş ancak Kıbrıs Cumhuriyetinden olumsuz cevap almıştı.

Kıbrıs’ın İsrail’le olan yazılım sistemleriyle alakalı çok sıkı ilişkilerin araştırılması gerekiyor.

Raporda ayrıca Yunanistan ile Kıbrıs arasında, siyah van tipi araç ve Avni ile Dillian’ın Yunanistan’da siyasetçi ve gazetecileri izleme programlarında kullanılan Predator yazılım sistemi konusunda bağ olduğunun saptandığı belirtiliyor.

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Politis gazetesinin ana haberi sağlık alanı ve Genel Sağlık Sistemi YESİ’yle ilgili. “Gereksiz ameliyatların yapıldığına dair ihbarlar – Politis’e hastalardan ama aynı zamanda bazı doktorlardan da şikayetler ulaştı” başlıklı habere göre, YESİ’nin hayata geçirilmesinden bu yana kalça, diz protezi ve katarakt gibi ameliyatların artması, “Genel Sağlık Sistemi hak sahipleri en ufak bir şeyde ameliyathaneye mi giriyor” sorusunu gündeme getirdi.

Kalçasındaki ağrı nedeniyle ameliyathaneye alınan 50 yaşındaki bir hastanın, ameliyattan sonra gereksiz yere ameliyat edildiği anlaşıldı. Bunun yanısıra ameliyatta iki numara daha büyük kalça protezi takıldı, yapılan yanlışı düzeltmek içinse bir ameliyat daha yapıldı.

Bir doktor son altı ay içinde, diz protezi ameliyatı sonucunda sorunlar yaşayan 10’dan fazla YESİ hak sahibinin kendisine başvurduğunu söyledi. Hastaların çoğunun sadece fizik tedaviye ihtiyacı vardı.

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Alithia gazetesinin ana haberi “

“Kaderle ölümcül buluşma – 35 yaşındaki Ukraynalı kadının cinayeti olayında 25 yaşındaki Erkan Alkın aranıyor”

Talihsiz kadının cesedi Yermasoya’daki dairesinde eli kolu plastik iple bağlanmış ve ağzı kapatılmış durumda bulundu.

İki kişinin randevusu bir internet platformu vasıtasıyla Cumartesi akşamı saat 20:00’deydi.

Polis, fotoğrafını basına verdiği 25 yaşındaki zanlı Erkan Alkın’ı yakalamak için adeta insan avı başlattı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Haravgi’den:

“Akdeniz, iklim krizinin sıcak noktası –AKTİ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ksenia Loizidou alarm çaldı”

Akdeniz'in iklim krizinin sıcak noktası olduğunu dile getiren Çalışma ve Araştırma Merkezi AKTİ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ksenia Loizidou, bir iklim kaosu koşullarında yaşadığımızı söyledi ve çok önemli savunmalarımızdan birinin yeşil olduğunu vurguladı.

Geroskipu'daki bir parkta ağaç dikimi etkinliği bağlamında yaptığı açıklamalarda Dr. Ksenia Loizidu, kent yeşilinin özellikle önemli olduğunu çünkü iklim kaosunun tehlikeleriyle yüzleşmede kentimizin savunma sistemini güçlendirdiğini belirtti. Yeşilin ayrıca klentsel biyoçeşitlilik için de önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu etkinliğin tüm kentlerimizin yeşillenmesi bağlamında örnek olması umudunu dile getiren AKTİ Yönetim Kurulu başkanı kentlerde yapılan ağaç dikimlerinde dut ağaçları gibi yerel koşullara dayanıklı endemik türlerin tercih edilmesi gerekliliğini de vurguladı.

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“İkinci Cinsiyet eşitliği geliştirme festivali Femme Fest Cyprus geliyor”

Kıbrıs'ta kadınların kentsel ve sosyal hayata katılımı sadece %30'a ulaşıyor…

2022'nin 4. çeyreğinde Kıbrıs'ta çalışan kadınların ortalama aylık kazancı 2.024, erkeklerinki ise 2.408 avroydu...

Çocuklara ve ev işlerine kadınların %81'i bakıyor…

Son 2 yılda cinsiyetler arası ve aile içi şiddet vakaları 5.500'ü aştı

Kıbrıs, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde yalnızca %57,3'lük bir paya sahip; bu, toplam 28 AB üye ülkesi içinde 22. sıraya tekabül etmektedir.

Bu veriler altında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Femme Fest Cyprus gelecek hafta sonu Lefkoşa Belediye Bahçesinde yapılacak.

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Filelefteros gazetesinden:

“Aradippu yeşilleniyor – İhtiyaçlarını fotovoltaik parklarla karşılıyor - Belediye araçları için hidrojen ünitesi”

Aradippu belediyesi, başlangıçta Belediyenin elektrik ihtiyacını finanse etmek için yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yatırım yaparak, geleceğin yolunu gösteren yeşil kalkınma için model bir alan haline gelmeyi amaçlıyor.

Aradippu'nun Kıbrıs'ta bir hidrojen üretim ünitesi kuran ilk belediye yapılması için çabalar sarf edilirken, iki büyük fotovoltaik parkın oluşturulması da şimdiden planlandı.

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Alithia gazetesinden:

“DİSİ siyasi bürosunun 25 üyesi de açıklandı - DİSİ’nin yeni liderliği belli oldu”

Anita Dimitriu isimlerin ilanından sonra yaptığı konuşmada “Ertesi güne birlik, sorumluluk duygusu ve kararlılıkla giriyoruz” dedi. Gelecek ay partinin kaza örgütlerinin seçim kongreleri yapılacak.

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“2024’te yoğun hareketlilik – Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de sondaj gemisi çıkarıyor”

Yunanistan Girit’te sondaj başlatma hazırlığında, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti doğal gaz yataklarını işleteceğini açıkladı, Türkiye ise dört sondaj gemisini hazır durumda bekletiyor.