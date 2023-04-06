Güneyden basın özetleri (6.4.2023)

Politis gazetesinin ana haberi “Kıbrıslı Türk hak sahiplerinin talepleri artıyor - Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sürmesi, özgür bölgelerde Kıbrıs Türk malları sahiplerinin bekleyiş tutumunu değiştirdi” başlıkları altında.

Ön sayfada şöyle yazıyor:

Özgür bölgelerdeki mallarını geri almayı talep eden Kıbrıslı Türk mülk sahiplerinin sayısı 250’ye ulaştı. Bunlardan 150 tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinde görüşülme aşamasında.

Bu arada 100 dosya daha Kıbrıs Türk malları vasisinin masasında. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmasının imzalanmasından önce Kıbrıs’tan göç eden Kıbrıslı Türklerin mallarının durumu ise büyük sorun oluşturuyor.

Arazilerinde göçmen konutları veya devlet daireleri inşa edilmiş olduğu durumlarda devlet mülk sahipleriyle dostane bir anlaşmaya gitmek yönünde hareket ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti yaklaşık olarak 25 durumda mal sahiplerine milyonlarca avroya varan tazminatlar ödedi veya mallarını hak sahiplerine teslim etti.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Almanya, Fransa ve Danimarka Kıbrıslı adayı istiyordu – Üstüne üstlük bizi kandırmaya çalışıyorlar. Her gün gerçeklikle ilgisi olmayan yeni bir argüman…

Ön sayfada şöyle yazıyor:

Alithia gazetesi 28 Mart tarihindeki haberiyle Almanya’nın Dünya Denizcilik Teşkilatı IMO’nun genel sekreterliğine Kıbrıs’ın adayını desteklemek istediğini ortaya çıkarmıştı.

Çok kısa bir süre önce edinilen yeni bilgilere göreyse eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in adaylığından yana tercih belirten ülkeler sadece üç tane değildi. Ek olarak Fransa ve Danimarka da bu yönde hareket etmişti. Yani dev gemicilik şirketlerine sahip ülkelerden söz ediyoruz.

Hükümetin konu hakkında yanıltıcı davranma biçimi hayal kırıklığına yol açtı. Başında şöyle bir açıklama yapmıştı: “Kıbrıs Cumhuriyeti için adaylık olasılığı olsaydı, Hükümet buna elbette ki engel olmazdı”

Oysa Türkiye’nin adaylığı da seçilebilir olmadığı halde siyasi nedenlerden ötürü adaylığını koydu.

Kıbrıs’ın sürecin ikinci turuna geçme şansı vardı ve genel sekreter seçilme şansı olup olmadığını kimse bilmiyor ama AB’nin temsilcisi olacağı kesindi.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“AKEL “Herkes konut sahibi olsun” felsefesine uygun, uygulanabilir ve ulaşılabilir öneriler getirdi - Ηedef kapsamlı ve sosyal yönelimli bir konut politikası”

Gazetenin ön sayfasında öne çıkan noktalar şöyle:

Devlet konut kredileri ihtiyaçları kapsayacak biçimde düzenlenmemiştir ve ciddi boşluklar ve eksiklikler içerdiğinden yetersiz olduğu kanıtlanmıştır.

Konuta talep artarken uygun fiyata satışa veya kiraya sunulan mevcut konut stoku azalıyor

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Son ana haberimiz de Filelefteros’tan. Başlıklarıyla aktarıyoruz:

“Faiz oranları konusunda devleti işaret ediyorlar – Bankalar kredi sahiplerine yönelik sosyal desteğin Hükümetin sorumluluğu altında olduğunu ifade etti – Kredinin kapatılması için tanınan süreyi uzatmakla birlikte bankalar kredi faizlerini düşürmeyi üstüne almıyor – Faiz kredileri sorununun çözümünü devletten bekliyorlar”

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Kıbrıs Rum gazetelerinin bugün ön sayfalarında yer verdikleri diğer haberlerden bazılarından kısaca:

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Filelefteros gazetesinden:

“Hristodulidis Kahire’de: Kıbrıs – Mısır el ele yola devam”

Hristodulidis ile Sisi iki ülke işbirliğinin derinleştirileceğini ve güçlendirileceğini yeniden teyit etti.

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“Trafik sorununa yardım – Devlet dairelerinde yeni çalışma saatleri”

Devlet memurları sabah yedi ile sekiz otuz arası işe başlayacak ve iki otuz ile dört arasında paydos edebilecek.

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“Sahalarda şiddet konusunda her kafadan bir ses – Çocuklara da pasolig”

Üstünden beş yıl geçti… Sahalarda şiddetin önlenmesi amaçlı Pasolig yasasını harfiyen uygulamayı hâlâ beceremediler. Konu dün Meclisin Hukuk Komisyonunda yeniden ele alındı. Söylenenlerden çıkan sonuç şu ana kadar başarı elde edilmediğini gösteriyor.

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“DİSİ’de yine seçim ateşi”

Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılıkları için savaş veriyorlar. Oylamaya katılım oranı büyük önem taşıyor.

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“Lottidi “Bu seksizmdir”, Sayıştay Başkanı “utanç vericidir” diyor”

Eski Ombudsman Maria Stilianu Lottidi’nin, göreve yeniden getirilmesi Mecliste tartışılırken ses tonları yükseldi.

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“Katsunotos hakkındaki araştırma raporu teslim edilecek”

Adalet Bakanı Katsunotos’un disiplin suçları işleyip işlemediğine dair karar verecek.

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“Kedilerde covid artışı”

Veterinerler Sağlık Bakanından, kendilerine, hastanede kullanılan tedavi ilaçlarından tahsis etmesi için çağrı yaptı.

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Haravgi gazetesinden:

“Lottidi kestirmeden yeniden tayin edildi”

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı diğer Ombudsman adaylarının değerlendirilmesi sürecinde hangi kriterlerin, ne şekilde ve Maria Stilyanu Lotidis’in ne şekilde yeniden Ombudsman olarak atandığı konusunda ikna edici cevaplar veremedi. Meclis bugünkü genel oturumunda karar alacak.

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“Her gün korona virüsten kediler ölüyor. Kedi nüfusu yüzde 30 oranında etkilendi”

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“Şimdi yurttaşlara da maytapla saldırıyorlar”

Ormidia Köyünde 56 yaşındaki bir yurttaş maytap atan gençlere ikazda bulunmaya cesaret edince, maytap saldırısına uğradı, arabasında hasar meydana geldi.

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“Siyasi partiler Bankalar Derneğinin argümanlarıyla konuşuyor”

AKEL, zorunlu satışlar ve kredi sahipleriyle kefilleri kapsamına alan bir koruma ağı oluşturulması ihtiyacına dair, Hükümete ve diğer partilere yönelik baskı tonunu yükseltti.

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“Sezaryen ve erken doğumlarda birinciyiz”

Dünya Sağlık Örgütü’nün himayesi altında gerçekleşen doğal doğumu koruma ve erken doğumu önleme konulu çalışma atölyesinde, erken doğan her 10 bebekten bir tanesinin Kıbrıs’ta doğduğuna, sezaryen doğumlarda ise listenin ilk sıralarında yer aldığımıza vurgu yapıldı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2021 yılında Kıbrıs’ta sezaryen doğum oranı yüzde 58,9’u buldu. AB ortalaması ise yüzde 31’i geçmiyor.

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“Athalasa Hastanesi”

Ergenlik yaşındaki genç dün Çarşamba günü Çocuk ve Ergen Hastalar Bölümü TENE’ye aktarıldı ama olaya tepkiler dinmek bilmedi. Sendikalar çocuk yaşta sayılan bir kişinin, mevcut yoksunluklar ve yetersizlikler yüzünden Athalasa Akıl Hastalıkları Hastanesine gönderilmesi olayına ateş püskürmeye devam ediyor.

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Alithia gazetesinden:

““Gevşek sömestr” oylanmaya doğru”

Bugün Mecliste, yanısıra, yazılı sınav notunun ne oranda diploma notu ve aynı zamanda üniversiteye giriş puanına yansıyacağı ve sınavda sorumlu olunacak eğitim konuları da ele alınacak.

Meclisin bugünkü genel oturumunda ayrıca kamu sektöründe çalışma saatlerine getirilecek değişiklikler ve 2023 yılı 75 milyon avroluk ilk ek bütçesi için de karar alınacak.

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“Senet aylar öncesinde, doğru, hazırlandı – DİSİ yüksek faiz oranını da eleştirirken Ekonomi Bakanı memnuniyet ifade etti”

DİSİ, "Fonlar, yüksek getirili yeşil yatırımlar da dâhil olmak üzere, toplandığı amaçlar için kullanılmalıdır" tavsiyesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı ihtiyatlı maliye politikasının ve makroekonomik istikrarın sağlanmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.