Güneyden basın özetleri (5.5.2023)

Politis gazetesinin ana haberi:

“Rus varlıklarını dondurma konusunda isteksizmişiz – Avrupalılar yaptırımların uygulanması ve yatırım programının kaldırılması için ikaz etti” başlıkları altında şöyle yazıyor:

AB Adalet Komiseri Didier Reyders, Kıbrıs'ın Rus oligarklarının mal varlıklarını dondurma konusundaki istekliliğine gölge düşürdü. Yalnızca 100 milyon avronun dondurulduğundan söz ederken, sadece 2020'de 96 milyar avroluk yatırım hakkındaki Kıbrıs Merkez Bankasından alınan verilere atıfta bulundu.

Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Komiseri'nin açıklamalarını yalanladı. Ekonomi Bakanlığı genel müdürü Politis'e bugüne kadar 1,5 milyar Euro'dan fazla mülkün dondurulduğunu vurguladı ve 96 milyar Euro'nun haciz değil, Kıbrıs üzerinden yapılan alım satım işlemleri olduğunu netleştirdi.

Komiser buna paralel olarak, altın pasaport yatırım programına ilişkin mevzuatın tamamen yürürlükten kaldırılmasını istedi ve ülkemizin vatandaşlığa kabul programı için Avrupa Adalet Divanı'na sevk edilmesi olasılığını açık bıraktı.

*

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“400 şirket donduruluyor – ABD ve Britanya yaptırımları ile doğrudan bağlantılılar - Şirketler Tescil Memurluğuna değişiklik için bir dizi başvuru yapıldı – Ekonomi Bakanlığı Baş Savcıya başvurdu” başlıkları altında verilen ana haberde Filelefteros ön sayfasında şöyle yazıyor:

Amerikan-İngiliz yaptırımları Kıbrıs Cumhuriyeti için bağlayıcı olmasa da, yüzlerce şirkete kısa devre yaptırdı. Söz konusu şirketler, ABD ve Birleşik Krallık listelerinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı. Şirketler Tescil Memurluğu, söz konusu şirketlerden yoğun bir şekilde değişiklik talepleri içeren başvurular aldı, ancak bunları incelemesine rağmen herhangi bir işlem yapmadı. Ekonomi Bakanlığına bildirmekle yetindi, Bakanlık da Başsavcıya bir yazı gönderdi. Şirketler Sicil Memuru Irini Milona Hrisostomu, Filelefteros’un sorularına cevap vermemekle Αbirlikte durumu inkâr da etmedi.

*

Alithia gazetesinin ana haberi

“Avrupa Komisyonu azarladı – AB Kıbrıs’taki Rus yatırımları hakkında soru işaretleri taşıyor”

Avrupa Adalet Komiseri, Kıbrıs'ta bu kadar büyük Rus yatırımları olduğu halde nasıl olur da sadece 100 milyonluk mülk dondurulduğunu merak ediyor.

Avrupa Komisyonu, altın pasaportlar konusunda soruşturma yürütüldüğüne dair ikna olmadı.

AB oligarkların ve Rus ile Beyaz Rusların varlıklarına el konulması olanağını garanti altına almayı arzu ediyor.

Sermaye Piyasası, denetlenen kurumlarında ve yüksek riskli müşterilerinin altın pasaportları konusunda zaaflar olduğunu tespit etti.

*

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Bakanın Eşel Mobil önerisine sendikalar hayır, işverenler evet dedi” başlıkları altında şu noktalar öne çıkıyor:

Sendikalar Eşel Mobil konusunda hedeflerine bağlı kaldı. Eşel Mobil felsefesinin yapısını değiştirecek ya da bozacak unsurları kabul etmiyorlar.

İşverenler tarafı OEV ve KEVE, ilerde, kendilerine eşel mobilin kaldırılmasını talep etme hakkını veren öneriye olumlu bakıyor.

İki tarafın görüşleri, bugün Çalışma Bakanına sunulacak. Toplantıda bundan sonraki adımlara yönelik kararlar da alınacak.

Bakanın Eşel Mobil önerisi sendikalar tarafından kabul edilmedi, bu nedenle sendikalar bakana bugünkü toplantıda görüş ayrılıklarını sunacaklar. Buna paralel olarak İşveren ve Sanayiciler Federasyonu OEV öneriyi kabul etmeye karar verdi. Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası KEVE ise, 2025'e kadar gelişecek tartışmada Eşel Mobil’in köklü değişimi de dahil olmak üzere tüm konuları masaya yatırılacağına dair bakandan güvence istemeye karar verdi.

Dün yapılan genel sendika toplantısında bakanın teklifinin parametreleri değerlendirildi ve teklifin mevcut haliyle kabul edilemeyeceğine karar verildi.

Örgütler hedeflerine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler ve müzakere ekibine, önerinin iyileştirmesi ve bir anlaşmaya varılması amacıyla bakanla bugünkü toplantıda, görüşlerini ve hemfikir olmadıkları noktaları sunma yetkisi verdi.

Haravgi’ye göre OEV'in Bakanın teklifini kabul etmesinin en önemli nedeni, "ara dönemde yapılandırılmış sosyal diyaloğun doğrudan onun sorumluluğu altında gelişeceğini ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak amacıyla 2025'ten önce tamamlanacağını” taahhüt etmesidir.

Bu da, Eşel Mobil’in sürekli sorgulanması ve işverenlerin onu aşındıran ve yozlaştıran fikirler önermesi için alan bırakmıyor.

*

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Haravgi’den:

“Cumhurbaşkanı Hristodulidis: Fransız Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorunundali çabalarımızı destekliyor – Kıbrıs sorununa müdahil olacak Avrupalı isimler masada”

Fransız Cumhurbaşkanının Fransa Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorununa yaklaşımımızın mantığını gördüğünü ve çabalarımızı destekleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı ile AB'nin Kıbrıs sorununda daha aktif, daha önde gelen bir katılımı için gerek bu çabada yer alacak isimler gerekse de bu doğrultuda ne şekilde çalışılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Alithia gazetesi ise haberi “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kıracak olan AB şahsiyetlerini bekliyormuşuz - …Üstelik de Kran Montana’da kalındığı yerden müzakerelerin başlaması çabasıyla ilgili”

*

Filelefteros’tan bazı haberler:

“Sıcaklık yükseldi, kâbus başladı – Monağruli risk atlattı”

Yapılan tamirat çalışmaları yangına yol açtı. 10 evi tehdit eden yangınla mücadelede itfaiye alevlerle boğuştu.

*

“Cumhurbaşkanı benden olası şike oyunu araştırmamamı istedi – Anastasiadis: Mide bulandırıcı bir iddia”

Spor Etiği ve koruma Kurulu eski Başkanı Andreas Papaharalambus eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, kendisinden entrika yapmasını ve Karmiotissa-Apollon arasındaki olası şike bir oyunu araştırmasına son vermesini istediğini söyledi. Anastasiadis Papaharalambus’u yalan söylemekle suçladı.

*

“Cinsel tehdit vakalarında artış”

Ocak ayından Mart ayı sonuna kadar olan dönemde 1480 yardım hattına cinsel içerikli tehdit bildiren 502 çağrı yapıldı.

*

“Yenilikçi ilaçlarda Avrupa’nın kuyruğundayız”

168 yenilikçi tedaviden sadece 49 tanesi Kıbrıs’a geldi. Avrupa Birliği üye ülkeleri listesinde son sıradayız.

*

Alithia’dan:

“Lefkoşa Devlet Hastanesi eczanesinde eziyet ve kuyruklar devam ediyor”

Sorunun rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin uygulandığı ilk gün olan dün hayal kırıcı geçti.

*

“Sıfır KDV 7 gıda ürününde uygulamaya girdi – 48 saat içinde 1.775 kod numarası değiştirildi”

Süper marketlerde ekmek, süt, yumurta, çocuk maması, çocuk bezi, kadın hijyeni ve yaşlı bezi ürünlerine kolay fark edilen markalama yapılması talimatı verildi.

*

“Güneş enerjisi parkı bloke edildi – Alambra, Aya Varvara, köyleri Birdlife örgütü ve avcılar ciddi sonuçlara yol açacağına dair şikayette bulundu”

Temsilciler Meclisinin İçişleri Komisyonunda dün, Alambra ve Aya Varvara bögesinde büyük bir güneş enerjisi parkı inşa etmek için talepte bulunan bir şirketin başvurusu ele alındı. Toplantıda ilgili devlet arazinin bir yerleşim birimiyle bir habitatın sınırlarında olduğu dile getirildi. Bu amaçla 3100 ağacın kesilecek olması ise bölgede hava sıcaklığının 3-4 derece civarında artmasına neden olacağı söylendi. Söz konusu habitatta 32 yaşam türünün barındığını dile getiren Birdlife örgütü temsilcisi karakteristik olarak “Yeşil kalkınma uğruna yeşili yok ediyoruz” dedi. Haziran ayında Komisyon konuyu yeniden ele alacak.