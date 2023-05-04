Güneyden basın özetleri (4.5.2023)

Filelefteros gazetesi bugünkü ana haberini Kıbrıs sorununa ve Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Paris ziyaretine ayırıyor.

“Kıbrıs sorunuyla ilgili Fransa umudu – Lefkoşa çıkmazın aşılmasında Fransa’nın AB ve BM’deki çifte rolüne bel bağladı”

Lefkoşa çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununun müzakereler rayına yeniden oturtulması konusunda Fransa’dan çok şey umuyor. Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Fransız Cumhurbaşkanı Emanuel Makron’la yaptığı görüşmede Fransa’nın AB ve BM Güvenlik Konseyindeki çifte rolünün önemine vurgu yaptı. Makron Paris’in Lefkoşa’nın yanında olduğu konusunda güvence verdi. Bu arada BM’de Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve UNFICYP’le ilgili raporların hazırlanmasına başlandı.

İç sayfalarda yer alan ilgili haberlerin başlıklarıysa şöyle:

AB ve BM’de Fransa desteği

Macron Paris’in hem siyasi hem askeri bağlamda Lefkoşa’nın yanında olduğuna dikkat çekti

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs raporları hazırlanıyor – Temmuz ayında Güvenlik Konseyinde tartışılacaklar

Alithia gazetesi de ilgili habere geniş yer veriyor. Başlıkları şöyle:

Makron’dan Kıbrıs sorunu hakkında vaatler – Μakron “Rusya'ya uygulanan tüm yaptırımların aşılmasına karşı gösterdiğimiz ortak kararlılıktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Hristodulidis’in Paris ziyaretine kısa bir haber şeklinde yer veren Haravgi gazetesi “Makron Paris’te Cumhurbaşkanı Hristodulidis’e Kıbrıs sorunu konusunda destek ifade etti” başlığını kullanmış.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Mağusa …şahsi mesele – Alım satımlar tapu dairesinden geçmeden ve özel anlaşmayla yapılıyor” başlıkları altında Alithia’nın ön sayfasında öne çıkan noktalar şöyle:

Partiler ve hukukçular kapalı bölge için acil tedbirler alınmasını istiyor.

Kıbrıslı Rumlar işgal altındaki bölgede bugüne kadar binlerce satış yaptı ama Maraş’ta hayır.

Kıbrıslı Türk hukukçu satış haberinin yayınlanmasıyla Türkleri tepki ölçmeye başladığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu Avrupalı muadillerini Maraş konusu hakkında bilgilendiriyor.

Haravgi gazetesi ön sayfasında konuyla ilgili olarak şöyle yazıyor:

“Maraş’taki alım satım işlemleri aydınlatıldı”

Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı, sözde devlet kurumlarının, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Maraş'taki mülklerin iadesi için prosedür başlatması gerektiğini söyledi. Kafa karışıklığı içindeki Hristodulidis hükümeti, Hukuk Hizmetleri ile birlikte koyacak tepki arıyor.

Filelefteros “Maraş vasıtasıyla tepki ölçümü” başlığını kullanmış.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Zorunlu satışlarda şaibeli cazip parsel satışları” başlığı altında şöyle yazıyor:

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kredi Alım Şirketlerinin fırsat niteliğindeki iyi gayrimenkullerin bankalarla bağlantılı kişilere satıldığına ilişkin aldığı şikayetler temelinde bir dizi soru yöneltti ve borçluların korunması ve desteklenmesine yönelik bir çerçeve için partinin önerilerini sundu.

Stefanu “Kimler satın alıyor ve hangi fiyattan” sorusunu sordu ve bankalarla Kredi Alım Şirketleri’nin işleyişinde etkin denetim ve şeffaflığın sağlanması için yasal ve düzenleyici çerçevenin tamamlanmasını talep etti.

Politis gazetesinin irtibat kurduğu Kredi Alım Şirketleri Stefanu’nun bu iddialarını kesinlikle reddetti. “Yabancı yatırımcılar ne iyi parçaların ucuza satılmasına ne de birilerine iltimas geçilmesine, asla, izin vermez” dediler.

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Gelelim Haravgi gazetesinin ana haberine s d.

“AKEL’den borçluların desteklenmesi ve keyfiliğe son verilmesine yönelik öneri - Stefanos Stefanu: ”Sosyal dayanışma dengeli kalkınmanın ön şartıdır”

Kredi sahibi olanlar için planlar hazırlansın ve adalete erişim hakları yeniden sağlansın.

Bankalarda ve kredi edinen şirketlerde denetim ve şeffaflık güçlendirilsin.

Faiz oranlarındaki sürekli artış endişelendiriyor. Faiz oranlarına tavan belirlensin ve devlet tarafından sübvanse edilsin.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Filelefteros’tan:

“Keravnos’tan göçmenler hakkında sert dil”

Hükümet ile muhalefet arasındaki ilk sert çatışma dün gerçekleşti. Tartışmanın odak noktasında yerinden edilenler için toplanan 0,4 vergisine hükümetin el koyması vardı.

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“Zorunlu satışlara yönelik baskılar artıyor”

Temsilciler Meclisi ilgili yasa tasarısında geniş çaplı değişiklikler yapılması konusunu ilerletiyor. AKEL bir öneri paketi açıkladı.

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“218 sınır bekçisi Mayıs ayında göreve başlayacak”

Yeni işe alınan özel polisler yasadığı göçe karşı mücadeleye atılmaya hazır.

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Alithia’dan:

“Devletin bankalara karşı yükümlülüklerini göçmenlerin ödemesi skandaldır – Göçmenlere yardım vergisi parası konusunda partiler Keravnos’u yaylım ateşine tuttu”

“Para bankalara değil göçmenlere destek olarak verilmelidir”

Göçmenler dünyası Ekonomi Bakanının açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Ev sahibi bağıracağına, hırsız ev sahibini korkutmak için bağırıyor” dedi.

DİSİ, Hükümetin göçmenlerin parasına el koyması girişimine partinin gösterdiği güçlü tepki karşısındaki Makis Keravnos’un açıklaması hakkında üzüntüsü ifade etti.

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“Halloumi ismi uluslararası piyasada korunmasız – Avrupa Mahkemesi iki Kıbrıs başvurusunu reddetti”

AB mahkemesinin duyurusu, vakfın geleneksel ürünümüzün korunmasına yönelik argümanlarını temelsiz olarak nitelendirdi.

Halloumi-hellim ticari markası ile Bulgar BBQloumi ve İsveç grilloumi arasında hiçbir benzerlik olmadığına karar verdi.