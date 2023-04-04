Güneyden basın özetleri (4.4.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi “Orman arazisini çaktırmadan hibe ettiler – Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 10 gün önce – Yetkili bakanın ihale ilan edilmesini öngören önerisi göz ardı edildi – Karar “gizlidir” kılıfıyla saklandı”

Anastasiadis’in Bakanlar Kurulu, bayrağı teslim etmesine birkaç gün kala Protaras’ta golf kulübü yapılması için bir kısım ormanlık araziyi hibe etmeye yönelik karar çıkardı. Bakanlar Kurulunun ilgili kararı, hatta, yetkili eski Tarım Bakanının önerisini de göz ardı ediyordu. İşin çelişen tarafı ise şu ki, öneri sürecin daha şeffaf ve daha güvenli olabilmesi için arazinin açık artırmayla ihaleye çıkarılması vasıtasıyla kiraya verilmesini öngörüyordu. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu, 660 bin 703 metrekarelik, 10 milyon avroluk değere sahip ormanlık arazinin ihale açılmadan 153 bin 600 avro karşılığında kiraya verilmesine onay verdi.

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Alithia gazetesinin ana haberi ilgili tartışmayı ana haberiyle Haravgi gazetesinin dün başlattığı konuyu ele alıyor.

“İntikam alma nedenleri yüzünden IMO genel sekreterliğini kaçırdık – Eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in adaylığının yolunu neden yarıda kestiği konusunda Hükümetten açıklamalar bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberde Alithia gazetesi şöyle yazıyor:

Cumhurbaşkanı Hristodulidis geçen Cumartesi günü Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’ya aday olacağımızı açıkladı ama bu adaylığın genel sekreterlik makamı için olmadığını söylemeyi ihmal etti.

Dün Haravgi gazetesi Vasilis Dimitriadis’e karşı, yakın geçmişte yaşanan seçim öncesi dönem nedeniyle intikam amaçlı davranış biçiminden söz etti: “Hristodulidis Hükümeti Kıbrıs’ın IMO genel sekreterliğine adaylığını reddetti, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Cumartesi günkü açıklamaları gerçeği yansıtmıyor” diye yazdı.

Güvenilir ve çapraz bilgilere dayandırdığı haberinde Haravgi gazetesi “7 Mart’ta Vasilis Dimitriadis’in Cumhurbaşkanından onay aldığını ama daha sonra aynı gün kendisine seçilebilir olmaması nedeniyle adaylığının iptal edildiğinin bildirildiğini” yazıyor.

Alithia’nın geçen hafta Almanya’nın Kıbrıs’ın IMO genel sekreterliğine adaylığını desteklemeye hazır olduğunu ama fırsatın yanlış anlaşılmalar nedeniyle kaçırıldığını yazdığını hatırlatırız.

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Politis gazetesinin ana haberi:

Bombacılar kontrolden yolcu gibi geçti – Larnaka havaalanı güvenliliğinde delik”

Politis’in elde ettiği yeni bilgiler polislerin Larnaka havaalanının güvenlik kontrolüne yaptığı ani testi sırasında “muhtemelen özel “paso”yla kontrolsüz geçtiğine dair bilgileri yalanladı. Polisler havaalanı polisi değildi ve özel paso bulundurmuyordu.

Polisler iki el bagajı kontrol noktasına ulaştı, tüm yolculara yapıldığı gibi kontrolleri yapıldı ve bagajlarındaki eşyalar arasında bulundurdukları sahte patlayıcı maddeler fark edilmeden, uçağa binme noktasına ulaştılar.

Emniyetin Basın Sözcüsü dün Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK’e yaptığı bir açıklamada olayı teyit etti. Sözcü havaalanları güvenlik müdürünün Emniyet Genel Müdür Yardımcısına ilgili raporu teslim ettiğini ifade etti. Yanısıra Sivil Savunma ve havaalanı işletme şirketine durumun 9 Mart’ta yani ilk andan itibaren bilgilendirildiğini kaydetti.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Ekspres açık artırma satışları devam ediyor, binlerce kredi sahibi korunmasız durumda – AKEL’den güvenlik ağı ve kredi sahiplerinin haklarının iade edilmesine yönelik baskılar” başlıkları altında veriliyor haber. Ön sayfada öne çıkan noktalar:

Bin yüz altmış dört açık artırmayla zorunlu satışlarda patlama. ev ve dairelerden oluşan 125 konut koruma sınırının altında.

Hükümet ve DİKO, DİPA, EDEK partileri Mart sonuna kadar süre verilmesini istedi ancak hiçbir şey yapılmadı.

Hükümetin yasa tasarısında ısrar ederek gençlerin konut sahibi olma hayallerini mezar taşının altına gömüyorlar.

Habere göre bankalar ve kredi alım şirketleri 1.164 elektronik açık artırmanın yolunu açtı. Önümüzdeki günlerde ekspres süreçle 1164 konutun açık artırmayla satışa çıkarılması bekleniyor ve bu arada listeye her gün yeni konutlar ekleniyor. Hatta listede 125 tanesinin koruma sınırının altında olan 139 ev ve daire yer alıyor. AKEL Temsilciler Meclisine gerekli koruma ağı oluşturuluncaya dek ilk konut ve işyerlerinin zorunlu satışlarını durduran moratoryumun yenilenmesi önerisi sundu. Öneri eski Hükümete daha önce iki kez sunulmuş ve Yüksek Mahkeme tarafından Anayasayla uyumlu olduğuna karar verilmişti. Bununla birlikte DİKO, DİPA ve EDEK önceki seferlere kıyasla ters yönde hareket etmeyi tercih etti. DİKO ve DİPA moratoryumun sona erdirilmesi konusunda Hükümetle aynı cephede yer aldı, EDEK ise oylamada yer almadı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Filelefteros gazetesinden:

“40 ülkede varlık gösteren 74 yıllık KEAN satışa çıkarıldı”

Kıbrıs’ın en tarihi ve önemli iki şirketinden bir tanesi olan KEAN kuruluşundan tam 74 yıl sonra el değiştiriyor. Şirket sahipleri satış konusunda bbf ile anlaştı. Insider’in yayınladığı bilgilere göre KEAN’ın personeli ve distribütörleri konu hakkında bilgilendirildi ve onu satın alan şirket tüm personelin çalışmaya devam etmesi ve şirketin merkezi ve üretim biriminin Kıbrıs’ta kalacağı konusunda anlaşmaya vardı. KEAN grubu, kalitesi yüksek ürünleri kapsayan geniş bir yelpazeyi içeren kabarık portfolyosuyla çeşitli gıda ve içecek ticareti alanında, toptan ve perakende pazarına ve restoranlara hizmet veriyor.

KEAN ürünleri 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor, ambalaj hizmetlerinde de işbirlikleri konusunda yüksek bir potansiyele sahip.

Bu arada KEAN’ı satın alan bbf şirketinin Trodos’taki tarihi Berengaria otelinin, yenilenmiş odalar, villalar, restoran, havuz ve spa ile tam restorasyon planları da uygulamada. Bbf şirketi şu ana kadar elinde inşa ve tasarım aşamasında olan 45 çalışma bulunduruyor.

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“Petrol pahalılığı nedeniyle yeni zam dalgası – Cebimiz etkileyecek – Petrol üretimindeki düşüş yeni zamlar getiriyor, enflasyon hızını yükseltiyor”

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“Bir altın pasaport mucizesi daha – Bir Kıbrıslı İsviçre bankası Credit Suisse’in Amerikan kontrolü altına girmesine neden oldu – Amerikalılar 57 yaşındaki Delan’a 2019 Ocak’ında yaptırım uygulamış, Nikolatos Komisyonu ise pasaportunun geri alınmasını önermişti – İsviçre bankasındaki hesaplarında hayrete şayan hareketler görüldü”

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“Düşük emeklilik maaşı alan emeklilere tüm ilaçlar bedava – Kıbrıslı Emekliler Birliği Örgütlü hastalar ve YESİ İçin Toplumsal İttifak işbirliği çerçevesinde dar gelirli emeklilerin reçetesiz ilaçlarının devlet tarafından karşılanması talebiyle Sağlık Bakanına başvuruyor.

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Alithia gazetesinden:

“Nisan ayında daha ucuz elektrik – Yakıt maliyeti yüzde 6,6 oranında düştü. Kilovatsaati 27,5 sente düştü”

Hükümetin sübvansiyonu dahil olmak üzere tüketici iki aylık ortalama 800 kilovatsaatlik tüketim için 220 avro ödeyecek. Geçen Nisan ayında aynı tüketim için ödenen para 236 avroydu.

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“DİSİ’de bugün Büyük Salı günü – 6 Mayıs parti içi seçimleri için adaylıklar bugün ilan ediliyor”

Yüksek yönetici makamlarına ilgi büyük. DİSİ yeni Genel Başkanı Anita Dimitriu’nun Temsilciler Meclisi Başkanlığı görev nedeniyle çok yoğun olan programından dolayı parti vekillikleri makamları ayrı bir önem kazandı.

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“Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirme konusunda DİSİ – DİKO işbirliği - Anita Dimitriu Nikolas Papadopulos ile görüştü”

Görüşmede iki parti arasındaki farklılıklara ama aynı zamanda da Mecliste kısa süre önce yaptıkları işbirliğine ağırlık veren iki parti lideri toplantıdan sonra yaptıkları açıklamalarda DİSİ’nin sivil toplumun Kıbrıs sorununun çözüm zemini konusunda bilgilendirilmesine yönelik inisiyatifine DİKO’nun olumlu baktığı ve bu çabada yer alacağı belirtildi.

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Ve bazı haber başlıkları:

“Kan durmak bilmiyor – Yeni trafik kazasında 23 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti – 3 yaşındaki kızı bebek koltuğu sayesinde kurtuldu”

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“Sömestr sınavları için koşturuyorlar – Bugün ve yarın konu Temsilciler Meclisinin Eğitim Komisyonunda ele alınıyor – Paskalya nedeniyle zaman darlığı var”

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Haravgi gazetesinden kısa kısa:

“Elektriğin sübvanse edilmesi konusunda Hükümette her kafadan farklı bir ses çıkıyor”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in ilgili önlemin devam edeceğine dair vaatlerinden sonra, Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü dün Mecliste “Şu ana kadar sübvansiyonun uzatılmasına dair bir programlamamız olmadı” dedi. Bu arada uluslararası petrol fiyatları dün sıçrama kaydetti, Kıbrıs’ta ise petrol ve kirlilik yayımı hakkı nedeniyle yüzde 12’lik ek zamlar geliyor.

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“Araştırma halkın asfalt fabrikalarının tepkilerinin haklı olduğunu gösterdi”

Bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Dali Belediyesi Dali’nin Ayios Konstandinos ve Eleni bölgesindeki asfalt fabrikalarının yeniden açılmamasının gerekçelerini ortaya koyduğunu duyurdu. Dali Belediyesi bölge sakinlerinin karşı karşıya olduğu bu çok önemli sorunu görmezden gelen herkese cevap verdiğine vurgu yaptı.

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“Mevlut Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün olamaması gerginlik kaynağıdır”

“Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunamamasının daima gerginlik kaynağı olduğunu” söyleyen Türk Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu “Kıbrıs Rum tarafının taleplerinin de gerginlik kaynağı olduğunu” savundu.

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“Sayıştay ile Başsavcı arasındaki karşıtlık dorukta”

Dün Avrupa komisyonunu da olaya katarak birbirlerine karşılıklı ağır ithamlarda bulunan Başsavcı ve Sayıştay Başkanı arasındaki tezat farklı bir boyuta ulaştı.