Güneyden basın özetleri (30.03.23)

Filelefteros Gazetesi “Polise yetki verdiler”, Politis Gazetesi “Hedef yönetim ve rektörlük”, Alithia Gazetesi “Νe yazık ki her yerde ihlaller var”, Haravgi Gazetesi “Baf meydanındaki 39 bayraktan Türkiye bayrağını kaldırdılar” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Polise yetki verdiler

“Kalıcı bir önleme birimi kuruluyor” alt başlıklı haberde, hükümet tarafından stadyumların içinde ve dışında şiddetle mücadele etmek için dün açıklanan tedbirler iki yönlü olduğu ve polise daha fazla yetki verdiği belirtildi. Haberin detayında, geçtiğimiz Pazar günü "Tassos Papadopoulos - Eleftheria" Spor Salonu’nda meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Koukkidis Prokopiou, polisin herhangi bir sorumluluğunun belirlenmesi için idari bir soruşturma talep ettiği vurgulanırken, alınacak tedbirlerin ise dün sabah Bakanlar Kurulu toplantısında yasalaştırıldığı aktarıldı. Bakan Prokopiou tarafından açıklanan tedbirlerin; spor salonlarında şiddeti engellemek için derhal uygulanması ve polisin yetkilerini genişletmek için mevzuat değişikliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Mevzuatta yapılan değişiklikle; polislerin, "yüksek riskli" olduğu düşünülen taraftarlara stadyum dışında alkol testi ve uyuşturucu testi yapabileceği, tek görevi maçları denetlemek olan kalıcı bir birim oluşturulması, maçların oynandığı tüm statlara kamera kurulması, organize grupların hareketleri polis tarafından izlenmesi, polis tarafından fiziksel kontrollerin yoğunlaştırılması, taraftar kartı uygulamasının kontrolünde polisin de yer alması, daha önce olaya karışan taraftarlarla ilgili Futbol Federasyonu’nun polise yasak tavsiyesi vermesini zorunlu hale getirmek ve stadyumlara giriş yasağı cezasının 10 yıla kadar artırılmasına yönelik adımlar atıldığı vurgulandı.

Politis Gazetesi

Hedef yönetim ve rektörlük

“Kıbrıs Üniversitesi'nde toplantı” üst başlığıyla verilen haberde, Kıbrıs Üniversitesi'nde yönetim - rektörlük ve akademisyenler arasında dün gerçekleşen görüşmede, konunun üniversitenin mali kaynaklarının yönetimine ilişkin taşınmasıyla gerginliğin arttığı anların yaşandığı aktarıldı. Haberin detayında, iki akademisyenin, yönetim ve rektörlüğü kötü yönetimle suçlayarak istifalarını sunmaya çağırdığı belirtilirken, akademisyenlerin dün yapılan görüşmede Kıbrıs Üniversitesi'nin mali kaynaklarının yönetimine ilişkin tam bilgi ve şeffaflık talep ettiği vurgulandı. Üç saatten fazla süren toplantıda tansiyonun yükseldiği anlar yaşandığı ve Kıbrıs Üniversitesi Konsey Başkanı Andreas Hristofidis’in, üniversitenin iç denetçisinin varılan sonuçları bakmaksızın her şeyin kontrol altında olduğuna dair güvence verdiğini söylediği belirtildi. Haberde ayrıca, üniversitenin eski rektörü profesör Konstantinos Hristofidis’in, Kıbrıs Üniversitesi rektör Tassos Hristofidis'i üniversitenin fonlarının sunduğu 26,5 milyon Euro'luk açıktan sorumlu tutarak istifasını istediği aktarılırken, rektörü Tasos Hristofidis’in ise, harcamaları yönetmek için gösterilen çabaya atıfta bulunduğu ve üniversitenin iç denetçisinin 26.5 milyon Euro’luk bir açık ifade eden çalışmasına itiraz ettiği vuruglandı.

Alithia Gazetesi

Νe yazık ki her yerde ihlaller var

“Βankaların davranış kurallarına uygunluk denetimlerinin sonuçları” üst başlıklı haberde; Maliye Bakanı Makis Keravnos ve banka yönetimlerinin bugün ve yarın toplantılar gerçekleştrireceği belirtildi. Haberin detayında, yapılan denetimlerin sonucunda Kıbrıs bankalarının davranış kurallarında usulsüzlükler bulduğu aktarılırken, mevduat oranlarının seviyesi ile ilgili olarak bankalar tarafından bazı hamleler yapılacağı vurgulandı. Krediler için tahsil edilen kredi ücretlerinin, kredi sözleşmesinde belirtilmesi gerektiğine de değinilen haberde, geri ödenmemiş kredi borçlarından kaçınmak için yeniden yapılandırmanın bankaların çıkarına olacağı hatırlatıldı.

Haravgi Gazetesi

Baf meydanındaki 39 bayraktan Türkiye bayrağını kaldırdılar

“Dünya bisiklet yarışı” alt başlığıyla verilen haberde; Baf'ta Dünya Bisiklet Yarışı'nın düzenlenmesi amacıyla Kennedy Meydanı'na dikilen bayraklar arasında bulunan Türkiye bayrağının, iki Belediye Meclis Üyesi tarafından indirildiği belirtildi. Haberin detayında, Baf Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre bayrak, Biking Events Cyprus tarafından düzenlenen ve Cuma günü başlayıp 2 Nisan Pazar günü sona erecek Granfondo Dünya Bisiklet Yarışı kapsamında meydana yerleştirilmişti. Baf Belediyesi'nin açıklamasına yer verilen haberde, organizatörlerin Baf Belediyesi'nden bir yetkiliden katılımcı sporcuların geldiği ülkelerin 39 bayrağını yerleştirmesini istediği ve belediyenin de Türkiye bayrağı da dahil olmak üzere 39 bayrağın tamamının astığı belirtildi. Türkiye bayrağın meydana dikilmesinden sonra gelen tepkiler üzerine Belediye yetkililerinin Kıbrıs Spor Kurumu yetkilileriyle yapılması gerekenleri görüştüğü ve Kıbrıslı atletlerin Türkiye'de yarışırken kendi bayrağımızı dalgalandırdıkları gerekçesiyle Türkiye bayrağının bırakılması şeklinde karar alındığı hatırlatıldı. Öte yandan, belediyede bu konuda herhangi bir istişare yapılmadan Baf Belediyesi’nin iki Belediye Meclis üyesinin, kendi inisiyatifleriyle bayrağı kaldırdığı aktarıldı.