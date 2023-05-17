Güneyden basın özetleri (17.5.2023)

Filelefteros Gazetesi “Hakkında 6 şikayet daha”, Politis Gazetesi “Korku cehennemi getirir ve sorumluluktan kaçmaya neden olur”, Alithia Gazetesi “Cumhurbaşkanlığı’nda temizlik”, Haravgi Gazetesi “Her gün daha da kötüsü” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Hakkında 6 şikayet daha

“Diğer kadınlar da Kiti Metropoliti aleyhine konuşmaya başlıyor” alt başlıklı haberde, eski Kiti Metropoliti'ni 1981'de 16 yaşındaki bir kıza yönelik uygunsuz davranıştan suçlu bulan Larnaka Bölge Mahkemesi'nin kararının, Kıbrıs Kilisesi'ne yük olan ve onlarca yıldır kapalı tutulan kutuları da açtığı vurgulandı. Haberin detayında, söz konusu davasında ortaya çıkanın yalnızca 16 yaşındaki çocuğa yönelik ahlaksız saldırıyla ilgili eylemlerin değil, aynı zamanda din adamlarının yaşam tarzını da ortaya çıkardığı belirtildi. Haberde ayrıca, güvenilir kaybaklara göre 2021 yılında kendisine ahlaksız bir şekilde saldırdığını iddia eden başka bir kadın tarafından da Kiti Metropoliti hakkında şikayette bulunulmuştu ancak yaklaşık 20 yıl önce ABD'de yaşnadığı iddia edilen suçun yurtdışında işlenmiş olması nedeniyle bu davanın devam etmediği aktarıldı. Haberde, Eski Kiti Metropoliti'ni ilgili polise üç şikayet daha yapıldığı ve Metropoliti'n bunlardan birinden beraat ettiği, diğerinde suçlu bulunduğu ve üçüncüsünün de çeşitli nedenlerle davaya devam edilmediği hatırlatıldı.

Adalet, Türklerin oyununu oynadı

Haberin detayında, Yüksek Mahkeme’nin, "terörizm" ile "direniş" arasındaki farkı tanımaya cesaret edemediği ve şu anda Almanya'ya iadesini bekleyen Kürt sığınmacı Kenan Ayaz'ın temyiz başvurusunu oybirliğiyle reddetmeye karar verdiği aktarıldı. Açlık grevi ve önceki günlere yayılan gerilim ortamıbda okunan kararda, Kürt siyasi sığınmacısının, Alman ceza kanununa göre "terör örgütü" olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) katılmasından bahsedildiği belirildi. Katerina Stamatiou, Haris Malachtos ve Ioannis Ioannidis oybirliğiyle aldıkları kararda, PKK'ya yönelik yaklaşım konusunda Almanya ile Kıbrıs'ın ayrı tutumları olduğundan söz edilirken, kendisi böyle bir şeyi kabul etmese de Ayaz'ın örgüte katılmış olduğunun kabul edildiği vurgulandı.

Politis Gazetesi

Korku cehennemi getirir ve sorumluluktan kaçmaya neden olur

“Yaptırımlardan kurtulmak zor bir denklem” üst başlığıyla verilen haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bazı kurumlarının yaptırım riski altındaki şirketlerde bulunan yetkililerin görevden alınmasına devam etme konusundaki isteksizliğinin arkasında siyasi nedenlerin olduğu belirtiliyor. Haberin detayında, Cumhurbaşkanlığı’nın hizmet sektörüne darbe vurulmasından ve yaptırım uygulanan şirketlerin çalışanlarına ödeme yapma prosedürleri konusunda endişe duyduğu aktarıldı. Haberde, Başsavcı Yorgos Savvidis'in halihazırda İngiliz - ABD yaptırımları altında olan şirketlere yaptırım uygulanmasına ilişkin görüşünün, bu şirketlerde bulunan yetkililerin görevden alınmasından yana gibi görünse de işler hiç de hiç de o kolay olmadığı çünkü meselenin hukuki olmaktan çok siyasi olduğu yönünde olduğu vurgulandı. Savvidis'in hukuki açıdan ise, yetkililerin serbest bırakılmasından yana olduğu ancak serbest bırakmayla ilgili şüpheler olduğu çünkü gerçekte ABD ve İngiliz yetkililer varken kimsenin böyle bir sorumluluğu almak istemediğini söylediği belirtildi.

Danışman işe alımı

Haberin detayında, AKEL Milletvekili Irini Haralambidou’nun, dün Cumhurbaşkanlığı'nda işe alınan danışmanların isim listesini Meclis kanalıyla Cumhurbaşkanlığı’ndan istediği ve danışmanların nitelikleri, görevleri ve maaşları hakkında Meclis'e yazılı olarak bildirme çağrısında bulunduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık ofislerinde aceleyle ve kısaltılmış prosedürlerle işe alınan tüm danışmanlar - yardımcıların Meclis’in merceği altına alınacağı belirtilen haberde, Meclis'in müdahalesinin, son dönemde gündeme gelen ve vasıfsız, eğitimsiz, yetkin olmayan kişilerin devletten danışman ve memur maaşı alması gibi bir skandala işaret eden şikayetlerden kaynaklandığı hatırlatıldı. Haberde ayrıca, söz konusu talebin, Meclis kanadıyla dün Cumhurbaşkanlığı’na bir mektupla yapıldığı da vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı’nda temizlik

“Güzellik uzmanı atanmasına yoğun tepkiler”, “Konu Denetleme Dairesi tarafından araştırılıyor” üst başlıklı haberde; hükümet kaynaklarından sızdırılan bilgilere göre, geçerli olan kriterleri karşılamayanlar, yeniden değerlendirmelerinin ardından görevlerinin sona ereceği veya hali hazırda sona erdirilmiş olacağı aktarıldı. Haberin detayında, ana muhalefet AKEL’in konuyla ilgili olarak, “Haysiyet, iyi yönetişim ve şeffaflık, uygulamada her şeyden önce Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından teşvik edilmelidir.” şeklinde bir açıklama yaptığı, Ekologlar Hareketi’nin ise “Tamamen suistimal. Söz konusu kadın, Hristodoulidis’in seçim kadrosunda aynı görevde istihdam edilmiş ama kriterleri karşılamadığı görülüyor.” şeklinde bir açıklama geldiği vurgulandı. Haberde ayrıca, seçim öncesi dönemde Cumhurbaşkanının Hristodoulidis’in destekçisi olarak bilinen ve yakın geçmişte Savunma Bakanşılı pozisyonu için de adı geçen Yorgos Kentas'ın Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketi tartışması bugün Brüksel'de başlıyor

Haberin detayında, ABD ve İngiltere'nin Kıbrıslı gerçek ve tüzel kişiler için yeni yaptırımları Cuma günü açıklamasının beklendiği belirtiliyor. Haberde, yabancı basında yer alan yayınlara göre, Avrupa Birliği’nin 11’inci yaptırım paketinde de Kıbrıslı 72 gerçek ve 31 tüzel kişinin yer aldığı bir listenin yer aldığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun tüm konuyu görüşmek üzere yarın toplanacağı aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Her gün daha da kötüsü

“Kültür Müsteşarı'nın danışmanı dolandırıcılıktan hüküm giymiş” alt başlığıyla verilen haberde; Kültür Müsteşarı'nın danışmanının gelirler elde etmek amacıyla Sakis Rouvas konserine sahte biletler çıkararak sattığı için ertelenmiş bir hapis cezası olduğu belirtildi. Haberin detayında, Cumhurbaşkanlığı ve bakanların ifşa edilen atamalarının hükümetin durumunu her gün daha kötü hale getirdiği aktarılırken, 19 yaşındaki danışman ve güzellik uzmanınının ardından, Kültür Müsteşarı'nın dolandırıcılıktan ceza mahkumiyeti olan bir kişiyi danışman pozisyonuna atamasının atamalardaki keyfiliğin boyutlarını gösterdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, yakın geçmişte bir konser için sahte bilet sattığı için ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan ve şu anda Kültür Müsteşarı Mihalis Hatziyannis'in basın ve yayın organlarında danışmanlığını yapan 42 yaşındaki kişinin, Hükümlülerin Rehabilitasyon Kanunu'nun öngördüğü sürenin dolması nedeniyle sicil kaydının yenilendiği ve bu nedenle sabıka kaydının temiz olması kriterini karşıladığı aktarıldı. Haberde, daha önce özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan söz konusu danışmanın, 2010 yılında Larnaka'da ortağıyla düzenlediği bir konser için sahte bilet bastığının ortaya çıkması ve ortağının şikayeti üzerine yargı önüne çıkarıldığı hatırlatıldı.

Tahliye edilen evsizler arabalarında yaşıyor

Haberin detayında, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdür Yardımcısı Yorgos Matheopoulos’un, Meclis Göçmen Komitesi'ne, yerinden edilmiş evsiz insanların arabalarında yaşadığını ve Kıbrıs Türk mülklerinin barınmak için kendilerine verilmesini beklediğini söylediği belirtildi. Matheopoulos’un milletvekillerine, dün sabah ofisine arabada yaşayan insanlardan başlarını sokabilecekleri bir çatıya sahip olabilmeleri için bir Kıbrıs Türk mülkünün kendilerine verilmesini talep eden üç mektup aldığını bildirdiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Göçmen Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’in yaptığı açıklamada, göçmen barınma politikasının 2013 yılında feshedilmesi ve mevcut hükümetten önemli tekliflerin gelmemesinin trajik gerçekler yarattığını söylediği vurgulandı.