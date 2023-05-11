Güneyden basın özetleri (11.5.2023)

Filelefteros'un ana haberi yaptırımlar konusuyla ilgili:

“Yaptırımlarda mahsurlar – ABD ve Britanya kararlarının domino etkileri – Yasal yatırımcıların hesaplarını dondurdular” başlıkları altındaki haberinde Filelefteros ön sayfasında şöyle yazıyor:

Temsilciler Meclisinin Yasalar ve Kurumlar Komisyonunda, beklenen iki yeni paketin öncesinde dün yapılan tartışma Anglo-Amerikanların uyguladığı yaptırımların daha farklı boyutları da olduğunu gösterdi. Kıbrıs Barosu Basın Sözcüsü dondurulan hesaplar arasında yasal yatırımcıların da hesaplarının bulunduğunu açıkladı. Zira söz konusu yatırımcılar, konuyla ilgili olmayıp sadece kendisine yaptırım uygulanan bir hukuk bürosuyla çalışıyordu. Ancak bankalar Şirketler Sicil Bürosu tarafından belge getirmeden, hesaplarını serbest bırakmıyor. Şirketler Sicil Bürosu ise Hukuk Dairesinin ilgili konudaki görüşü eline ulaşmadan etkilenen yatırımcılarla ilgili değişiklikleri yapmayı kabul etmiyor. AB’nin 11. yaptırım paketi ve ay ortalarında alınacak yeni kısıtlayıcı önlemler beklenirken Kıbrıs’ta bunlar yaşanıyor.

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Alithia gazetesi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in atamalarındaki yasadışılık iddialarına bugünkü ana haberinde de devam ediyor.

“Yasadışılıkları "trik"lerle yasallaştırdılar – Önce ona Cumhurbaşkanı Komiseri adını verdiler, ardından da bu iş için gerekli fonu serbest bırakmak için Cumhurbaşkanlığı Komiseri dediler.

Sayıştay Başkanı Odiseas Mihailidis’in “en büyük skandal” olarak adlandırdığı 19 yaşındaki genç kızın istihdamını, Cumhurbaşkanı Diplomatik Bürosu müdürü yasal ataması izledi.

Sertliğiyle tanınan Sayıştay Başkanı “Hükümetin atamalarıyla ilgili tüm meselelere çözüm bulunduğunu” duyururken mutluluğu gözlerden kaçmıyordu.

Tüm diğer AB üye devletlerinde kayırıcılık ve liyakatsizliğin demokrasinin savunulması adına ortadan kaldırılması için mücadele verilirken Kıbrıs’ta adam kayırma, gumbaroluk ve aile ilişkileri, iktidar yapılarında, almış başını gidiyor.

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Haravgi gazetesi de ana haberinde değil ama konuya geniş yer veriyor.

Kısaca aktaralım:

“Danışmanlar meselesi yasal çerçeve dâhilinde düzenlenecek – Hristodulidis hükümeti Anastasiadis’in izinden gidiyor”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in devlet bütçesinin fon öngörmediği bir makama gumbarasını ataması ve 19 yaşındaki, üniversite diploması olmayan genç kızın istihdam edilmesi gibi komik hadiselerden sonra Cumhurbaşkanlığı danışmanları ve Bakanlar Kurulu üyelerinin danışmanlarının atanması meselesinin yasal çerçeve dâhilinde düzenlenmesine doğru gidiliyor.

AKEL, dün milletvekili Aristos Damianos aracılığıyla, yürütmenin iyi yönetim ve şeffaflık ilkelerine dayalı atama yapma zorunluluğu konusunu Temsilciler Meclisi Kurumlar Komisyonu'nda ele alınacak konular arasına kaydettiğini duyurdu. AKELli milletvekili, buna rağmen Hükümetten bir yanıt gelmemesi durumunda konuyu düzenlemek için bir yasa teklifini teşvik etme niyetini açıkladı.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Putin’in gizlediği paralarını Kıbrıs ve İsviçre’de arıyorlar – Amerikalılardan oluşan ekip Kıbrıs’a yerleşti ve yaptırımdan sapmalar peşinde her şeyi didik didik ediyor”

Amerikalı araştırmacılardan oluşan ekip Kıbrıs’ta 15 gündür işbaşında. Hukuk büroları ile muhasebe bürolarının batı yaptırımlarından saptığını gösteren olası bağlantılarını bulmak peşinde. Şahsen Putin’le alakalı bağlantılar dahi mikroskop altına alındı.

Diplomatik kaynaklar Amerikalıların, Kıbrıs gibi yüksek risk taşıyan ülkelerdeki, oligarkların Ukrayna savaşını finanse etmek için para dolaşımı yapabilecekleri tüm pencereleri kapatmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Yatırımcılık alanındaki güçlü bir uluslararası kaynak, “Kıbrıs Cumhurbaşkanının önündeki zorlu iş, arınma konusunda laftan somut eyleme geçmek ve bunu başarmaktır” yorumu yaptı. Ancak biz şu ana kadar laftan başka bir şey yapmıyor, gelişmelerin peşinden sürükleniyoruz.

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Haravgi gazetesinin ana haberi hastane doktorlarının grevi konusunu ele alıyor.

Başlıklar şöyle:

Hastane doktorları bugün greve gidiyor

24 saatlik grevde İlk Yardım Servisleri tüm vakalara değil sadece acil olanlarına hizmet verecek

Acil vakaları göğüslemek amacıyla klinik ve bölümlerde nöbetçi doktorlar olacak

Hastaneler hastalara randevularının iptalini haber veriyor

Doktorlar tıbbi ihmal için sigorta kapsamı istiyor

PASYKI başkanı Dr. Koumas basın toplantısı yapacak

Habere göre Kıbrıs Devlet Doktorları Derneği üyesi doktorlar, tıbbi ihmal sigortası kapsamına girmemesini protesto etmek için bugün 24 saatlik greve gidiyor. Somut olarak, yapılan grev duyurusunda eylemin bugün sabah 7.30'dan başlayarak Cuma günü sabahı 7.30'a kadar süreceği açıklandı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazı seçmeler:

Haravgi’den kısa iki haber:

“İrlandalı askerler, Kıbrıs’ta Ukraynalılara eğitim veriyor”

İrlanda Silahlı Kuvvetleri yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre İrlandalı askerler Ukraynalı meslektaşlarına Kıbrıs’ta askeri eğitim vermeye başlıyor. Hristodulidis Hükümetinden çık yok…

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“Anneye - kadına saygı, takdir ve destek”

Kaymaklı'daki OMONİA binasında anneler günü için dün düzenlenen EKYSY etkinliği büyük, kitlesel ve nabız ve duygu bakımından güçlüydü. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus ile Sevgül Uludağ birer selamlama konuşması yaptı ve Kıbrıslı kadın-annenin çok yönlü ve önemli rolüne değindi. Etkinlik EKYSY korosu ile Vasilitsia müzik grubunun şarkılarıyla sona erdi.

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Filelefteros’tan kısa kısa bazı haberler:

“Eşel Mobil konusunda, metinde bazı değişikliklerle” mesele çözüldü”

İlgili konudaki resmi açıklama büyük olasılıkla yarın yapılacak ama resmi kaynaklara dayanan bilgiler anlaşma sağlandığı noktasında birleşiyor.

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“Mart ayından beridir işgal altındaki bölf-gede mahsur tutuluyor”

Kardeşi aranan 54 yaşındaki Kıbrıslı Rum, soyadı benzerliği nedeniyle türk tarafına geçerken yakalandı ve belgesine el konuldu. Mart ayından beridir, tutuklu olmadığı halde, özgür bölgeye geri dönemiyor.

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“Kıbrıs Merkez Bankasında kirli hava şoku”

Bankacılar sendikası ETYK’in Kıbrıs Merkez Bankası binasındaki hava kalitesi kontrollerinde sorun tespit edildiğini bildirmesi üzerine İş Mekanı Teftişi Bölümü soruna beklemeden müdahale etti.

Merkez Bankası sağlıkları nedeniyle özellikle kaygı duyan çalışanlarına önümüzdeki günlerde evden çalışma izni verdi. Stockwach internet sayfası sorunun yüksek uçucu organik maddelerin ve formaldehit yüksek değerlerinden kaynaklandığı ve insan sağlığı için riskli olduğunu yazdı. Hava kalitesi ölçümleri akredite bir laboratuvar tarafından sürekli biçimde tekrarlanıyor.