Güneyde yeniden 'Covid-19' aşısı
Kıbrıs'ın güneyinde son dönemde artış gösteren COVID-19 vakaları nedeniyle Covid-19 aşısı yeniden gündeme geldi.
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Kıbrıs'ın güneyinde son dönemde artış gösteren COVID-19 vakaları nedeniyle Covid-19 aşısı yeniden gündeme geldi.
Bu bağlamda, Covid-19 hastalığına karşı aşılar bugünden itibaren tüm bölgelerdeki Aşı Merkezleri’nde telefonla randevu alınarak yapılacak.
Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Evagoras Tambouris, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamada, aşı merkezlerinin yalnızca Çarşamba ve Cuma günleri çalışacağını söyledi.
Çeviri: Arif Malek
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