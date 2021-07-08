Güneyde yeni rekor: 993 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 49.032 test yapıldı, 993 yeni vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 49.032 test yapıldı, 993 yeni vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Hastanelerde 28'i ağır olmak üzere 107 kişinin yattığı açıklandı.
Pandeminin başlangıcından bu yana adada kaydedilen toplam vaka sayısı 81.581'e ulaşırken bugünkü pozitiflik oranı yüzde 2.03 oldu.
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Etiketler : güney, Coronavirüs