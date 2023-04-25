Güneyde yaklaşık 18 bin demans hastası var

Kıbrıs'ın güneyinde yaklaşık 18 bin demans hastası bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, adanın güneyinde görülen demans vakalarının giderek arttığını ve demans hastalığıyla mücadele eden kişilere hizmet veren “İthakis” isimli bir kurum bulunduğunu yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın kurumun desteklenmesi için ödenek artışı yapacağı belirtildi.