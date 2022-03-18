Güneyde uçak seferlerini ve koltuk doluluğunu artırmaya yönelik çabalar

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos, Paralimni’de yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna’dan turist kaybının büyük bir bölümünün telafi edilebilmesi amacıyla hükûmet ve yetkili kurumların çeşitli ülkelerden uçak seferlerini ve koltuk doluluğunu artırmaya yönelik çabalar yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı ilgili bir soruya, Ukrayna’daki savaş nedeniyle hava bağlantısının etkilenmesi sonucu yaklaşık iki milyon koltuğun kaybolduğu ve bu koltukların başka pazarlarla doldurulması yönünde çabalar yapıldığı yanıtını verdi.

Bakan, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Müsteşarlığının iş birliği içinde inisiyatifler üstlenerek yaklaşık tüm büyük hava şirketleri ile temasa geçerek ya uçuş programlarını artırmaları ya da merkezi Kıbrıs’ta olanların ek uçuşlar ekleyerek güçlendirilmesi girişiminde bulunduklarını dile getirdi.

Karousos, 2019’de 150 mevcut hedef olduğunu ve korona salgını döneminden sonra 2021’de bunu 158’e çıkarmayı başardıklarını ve bunun da yapılan işin doğruluğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan, Hükûmet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek uçakların doluluk oranının artması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.